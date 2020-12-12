Смотрите прямо сейчас: 9-часовая гонка GT в Кьялами

Сегодня на южноафриканской трассе в Кьялами проходит последняя в этом году заметная гонка в категории GT. 9-часовой заезд является последним этапом турнира Intercontinental GT Challenge, который состоит всего из 4-х этапов, но длится почти весь год: стартовал он еще в январе на знаменитой трассе «Маунт Панорама» в Австралии.

В общем зачете турнира пока лидируют два экипажа на Porsche, но экипажи на Bentley и BMW уступают им считанные очки. Так что, сражение пойдет не только за победу в гонке (которая финиширует в 21:00 по московскому времени), но и за титул по итогам сезона.

Среди участников гонки есть и россиянин: москвич Сергей Афанасьев входит в экипаж Mercedes-AMG GT под номером 6, заявленного на гонку немецкой командой Black Falcon. Следить за развитием событий в гонке можно с помощью прямой трансляции, организованной видеоплатформой «Моторспорт.ТВ».