В эти выходные, 12 и 13 сентября, на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» состоятся прямые трансляции очередного этапа соревнований GT World Challenge Europe.

Ещё свежи в памяти события прошедшей в первое воскресенье сентября шестичасовой гонки на «Нюрбургринге» (которая также была показана в полном объёме на «Моторспорт.ТВ» - а команды уже прибыли во Францию на автодром Маньи-Кур, где проведут четвёртый этап сезона, второй в формате спринт.

В меню - две часовые гонки, для каждой из которых будет проведена отдельная квалификация. Среди 23 экипажей (в спринтерских заездах они состоят из двух человек) на старт выйдет и дуэт Тимура Богуславского и Рафаэле Марчьелло. Россиянин и итальянец на каждом из предыдущих этапов добирались до подиума, а на гонке в Мизано одержали победу.

Нельзя обойти вниманием и камео экс-пилота Формулы 1, триумфатора трех Гран-при и двукратного победителя гонки «24 Часа Ле-Мана» в классе GTE-Pro Джанкарло Физикеллы.

Первая гонка пройдёт в субботу вечером при свете фар. Второй заезд стартует в воскресенье днём.

- первая квалификация – суббота, 15:40

- первая гонка – суббота, 23:00

- вторая квалификация – воскресенье, 9:30

- вторая гонка – воскресенье, 14:00

Если по каким-либо причинам вы не сможете присоединиться к нам в прямом эфире, на платформе всегда можно найти запись заездов.

С подробным расписанием трансляций Вы можете ознакомиться в разделе "Трансляции". Чтобы быть в курсе всех событий, программ и прямых эфиров, подписывайтесь на аккаунты «Моторспорт.ТВ» в социальных сетях - @msportru.