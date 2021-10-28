Следим за россиянином на финале Super Trofeo в Мизано

Большинство современных гонщиков не особо верят в силу разнообразных примет, талисманов и ритуалов. Однако порой случаются вещи, которые заставляют задуматься.

К примеру, для Дмитрия Гвазавы – россиянина, в этом году выступающем в монокубке Lamborghini Super Trofeo – летние гонки сложились не слишком удачно. Хотя в плане скорости москвич и его напарник, итальянского пилота Андреа Колы смотрелся весьма сильно. Если бы не очки, потерянные летом в силу разных причин, экипаж команды Target Racing вполне мог бороться за первое место в своем классе Pro-Am c поляком Анджеем Левандовским (нет, знаменитому футболисту мюнхенской «Баварии» он не родственник).

Описывая злоключения Дмитрия, мы выразили надежду, что с окончанием августа окончится и летнее невезение москвича. И наши надежды оправдались наилучшим образом! В первые выходные сентября на «Нюрбугринге» состоялся предпоследний этап монокубка – и российско-итальянский экипаж выиграл в своем классе обе гонки уик-энда.

«Темп у нас был неплохим и до этого, – рассказывает Дмитрий. – По большому счету, для успеха нам требовался просто нормальный уик-энд – чтобы ничего не ломалось, никто в нас не врезался, не было бы обидных осечек [как в Спа, где команда ошиблась с подсчетами и экипаж потратил на пит-стоп меньше установленного правилами минимума].

Нам не хватало опыта езды по немецкой трассе – и поэтому квалификацию мы проехали неплохо, но не блестяще. Но достаточно быстро разобрались, что мы хотим от машины и как нам заставить ее поехать быстро. И на гонке мы смотрелись уже заметно сильнее соперников. Я в обеих гонках ехал свои отрезки, когда за рулем машин было больше пилотов, считающихся профессионалами – моей целью было держаться в их темпе, с чем я в целом справлялся. Андреа же соревновался с гонщиками-любителями – и достаточно легко их обгонял. И непосредственно на трассе, и во время волны пит-стопов…»

Впрочем, даже две победы подряд не позволили Гвазаве и Коле подняться выше 4-го места в общем зачете. И по ходу финального этапа, который пройдет в эти выходные на трассе в Мизано, реальная задача экипажа Target Racing – сражение с парой чешских спортсменов за звание бронзовых призеров

«Трасса непростая, – продолжает Дмитрий. – Особенно третий сектор с двойным скоростным поворотом, где надо начинать торможение на 250 км/ч и весьма жестко тормозить с повернутым рулем, тщательно контролируя готовую уйти в скольжение машину.

Но, к счастью, в начале сезона мы активно тестировались как раз в Мизано. Соответственно, у нас есть очень хорошее представление о базовых настройках. Плюс за предыдущие недели дополнительно поработали на симуляторе. И первые тренировки в рамках этапа прошли весьма позитивно – мы весьма уверенно показываем первое или второе времена в классе».

Программа последнего в сезоне гоночного уик-энда Lamborghini Super Trofeo будет особо насыщенной. Ведь в Мизано проходит не только финальный этап европейской серии, но и всемирный финал, куда также приедут лучшие пилоты из аналогичных североамериканского и азиатского турниров. Поэтому после двух пятничных гонок, где решится судьба мест в европейском Super Trofeo, экипаж Гвазавы ждут еще два заезда – где примут участие гонщики из всех трех частей света.