Следим за россиянином на этапе Super Trofeo на Зандворте

Три подиума в четырех первых гонках сезона – такой результативностью может похвастаться мало кто из российских кольцевиков, выступающих в международных соревнованиях. А вот у москвича Дмитрия Гвазавы, в этом году участвующего в монокубке Lamborghini Super Trofeo, начало сезона сложилось именно так.

Причем результативность могла быть и вовсе стопроцентной – если бы не развитие событий во второй гонке недавнего уик-энда на французской трассе «Поль Рикар».

Фото: Target Competition

«Нам не повезло дважды, – рассказывает Дмитрий о событиях того уик-энда. – Сначала возникло недопонимание с инженером. Когда во время гонки сзади накатывает заметно более быстрый пилот из профессиональной категории, обычно мы предпочитаем не ввязываться с ним в плотную борьбу и пропускаем его вперед. Увы, в этот раз инженер перепутал между собой две похожих на машины – и получилось, что я сам уступил дорогу одному из своих ключевых соперников.

Впрочем, и после этого я оставался в первой тройке – но буквально в последнем повороте меня ударил ехавший следом соперник, из-за чего финишную линию я пересек только пятым. Виновника инцидента после финиша наказали – но максимальную выгоду из этого вынес гонщик, проскочивший вперед следом за нарушителем. Выписывать ему штраф причины не было – и в итоге он попал на подиум».

Французский этап изначально сказывался для Дмитрия и его команды Target Racing непросто. Во-первых, в отличие от многих конкурентов, у москвича не было возможности принять участие в тестовых заездах на французском треке – а при сравнительно небольшой продолжительности тренировок (два часа, которые надо поделить между двумя пилотами экипажа) опыт и накат на конкретной трассе играют очень важную роль.

Фото: Target Competition

Во-вторых, работа над настройками приносила результат не так быстро, как хотелось бы – плюс головной боли добавляло изменение уровня сцепления с трассой по ходу уик-энда.

«Мы почти всегда были медленнее, чем рассчитывали быть к тому или иному моменту выходных, – поясняет россиянин. – Сначала пришлось бороться с общей нехваткой зацепа. Машина скользила всеми четырьмя колесами на скорости, при которой в конкретном повороте она должна была уверенно держаться за асфальт.

Лишней проблемой было появление на трассе новых слоев резины после каждого нового заезда. К примеру, когда мы выезжали после заездов с участием машин турнира GT World Challenge, все было в целом хорошо – сцепление с трассой улучшалось, становилось более надежным. Но параллельно на треке проходил этап европейской Формулы Regional – и после ее заездов асфальт становился, наоборот, более скользким. И само собой, это лишало пилотов уверенности – особенно не слишком опытных пилотов. В частности, наша квалификация проходила именно после очередного заезда формул. В этих условиях был выше риск допустить ошибку – и, к сожалению, без ошибок в итоге не обошлось».

Было немало и других мелких неприятностей, осложнивших Дмитрию и его напарнику, итальянцу Андреа Коле, жизнь по ходу французского этапа. К примеру, в первой гонке на автомобиле перестало работать радио. Вроде бы не самая серьезная неисправность – однако из-за таких моментов пусть немного, но теряется концентрация.

Фото: Target Competition

Впрочем, все это не мешает экипажу Target Racing в настоящий момент занимать второе место в категории Pro-Am – и всерьез думать о перемещении на первую строчку. Тем более, Дмитрий с каждой гонкой все лучше осваивается за рулем Lamborghini Huracan: к примеру, существенного прогресса Дмитрию удалось добиться в работе с тормозами – благодаря легкому «предварительному» нажатию на педаль тормоза. С помощью этого нажатия пилот подводит тормозные колодки ближе к диску – и в момент начала собственно торможения экономит на этом далеко не лишние доли секунды.

Насколько хорошо москвич освоился за рулем итальянского суперкара к нынешним выходным – можно будет увидеть с помощью прямых трансляций гонок в Зандворте на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция первого заезда начнет в субботу в 16:50, второй – в воскресенье в 12:45.