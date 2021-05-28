Следим за россиянином на этапе Super Trofeo на «Поль-Рикаре»

Фанаты Формулы 1 такого не видят с конца 90-х годов, когда Джонни Херберт на Stewart выиграл превратившийся в гонку на выживание Гран При Европы 1999 года. За 11 минут до истечения 50-ти отведенных на гонку борьба за 4-е место приводит к контакту между двумя Lamborghini – и оба автомобиля откатываются в глубину пелотона. За 9 минут из-за прокола вылетает в гравий лидер гонки. За две с половиной минуты (тоже из-за прокола) останавливается пилот, занимающие второе место. И наконец, за полторы минуты еще один прокол заставляет замедлиться пилота, который вот-вот должен был одержать победу.

Все это произошло чуть больше месяца назад – в первой гонке монокубка Lamborghini Super Trofeo, проходившей на трассе в Монце. И кстати, одним из пилотов, которому все эти неудачи лидеров оказались очень на руку, оказался россиянин. Москвич Дмитрий Гвазава дебютировал в турнире – и с первой попытки финишировал на 4-м месте, став лучшим в своей категории Pro-Am (где он выступает в компании итальянца Андреа Колы).

Дмитрий (в центре) и Андреа Кола на подиуме в Монце

«Под конец гонки состояние шин у всех было далеко не лучшим, – вспоминает Дмитрий. – Я как раз ехал вторую половину гонки – и сначала машина стала заметно скользить на торможениях, а потом начались весьма жесткие вибрации. А когда машина буквально трясется – это как раз знак того, что колеса на пределе. Последние круги я поехал аккуратнее – но если бы гонка длилась на пару-тройку кругов больше, прокол словил бы и я. Судя по всему, Pirelli, поставляющая шины для Super Trofeo, неправильно рассчитала нагрузки в Монце. В результате на вторую гонку все экипажи получили по бесплатному комплекту шин – и организаторы разрешили смену резины на пит-стопе, в то время как обычно всю гонку надо провести на одном комплекте».

Во втором заезде «падежа» среди лидеров уже не наблюдалось – экипаж Гвазавы закончил гонку ближе к концу первой десятки, на 9-м месте (при этом вновь став призером категории Pro-Am, где показал 2-й результат). В любом случае дебют россиянина в Super Trofeo нельзя не признать чрезвычайно удачным.

«У меня остались крайне позитивные ощущения и от результатов, и от работы моей новой команды Target Racing, – делится впечатлениями Дмитрий. – Прошлый сезон я провел во одном из французских турниров, где выступал за французский коллектив – и там все было организовано гораздо хуже. Начиная с того, что на всю команду был один-единственный инженер, который не говорил по-английски и не особо хорошо дружил с телеметрией, порой тратя на скачивание данных после заезда по три часа. И заканчивая тем, что ответ на кучу банальных вопросов – вроде того, где и когда пройдет брифинг для пилотов – приходилось искать самостоятельно.

Здесь же все процессы выстроены четко – я всегда заранее получаю точную информацию о том, где и когда я должен быть. Свой инженер есть у каждого экипажа – соответственно, работа над анализом телеметрии и настройками идет и активнее, и эффективнее.

Вообще на этом уровне далеко не всегда команда так уж заинтересована в прогрессе пилота. К примеру, французы чаще всего были уверены, что нехватка скорости – исключительно моя проблема. Не подходят настройки? Но ведь другие пилоты команды едут с теми же настройками быстро – значит, вся проблема во мне. При этом, когда я предложил привезти из России инженера, с которым я работал раньше и с которым у нас сложилось взаимопонимание, французы отнеслись к этому очень нервно. А когда этой весной я задал тот же вопрос людям из Target – они сразу согласились на такой вариант».

В отсутствие логистических и административных «заусенцев» Дмитрий смог полностью сосредоточиться на адаптации к машине. И если в плане управляемости предсказуемость поведения купе Lamborghini Huracan сильно помогла ускорить процесс, физическую форму еще предстоит немного подтянуть.

«С точки зрения нагрузок на тело Huracan гораздо требовательнее машин, на которых я ездил раньше. После финиша болит буквально все – кажется, что тебя палками избили. Во многом это решается накатом – но порой надо обращать внимание на свои действия на трассе. К примеру, немало сил отнимает торможение – тем более, что у меня пару лет назад был порван ахилл и при серьезных нагрузках начинают болеть голеностоп и пятка. Но поначалу я сам себе усложнял задачу, так как нажимал на педаль не всей площадью стопы, оставлял часть стопы на весу. Стал делать все по-правильному – и на торможениях стало проще».

В эти выходные Дмитрий снова выйдет на старт – второй этап Super Trofeo пройдет на французской трассе «Поль Рикар» в рамках большого уик-энда гонок GT. Причем за выступлениями российского спортсмена можно следить в прямом эфире – с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция первой гонки начнется в субботу в 16:50, второй – в воскресенье в 12:35.