Ратель: Машины с ДВС станут уделом частников

Развитие автоспорта в ближайшем будущем будет определяться опытом, полученным в ходе пандемии коронавируса, а также взглядом общества на климатические изменения. Поэтому в наиболее престижных чемпионатах машинам с ДВС неизбежно придут на смену электромобили. Но автомобили с бензиновыми моторами еще долго будут использоваться в гонках национального уровня.

Такую мысль высказал в новом интервью из серии #thinkingforward (в рамках которых Mototrsport.com общается с наиболее авторитетными людьми из мира гонок) Стефан Ратель, более 20 лет стоящий у руля гонок в категории GT.

Недавно компания SRO обнародовала новый календарь своего турнира GT World Challenge, стартовый этап которого должен состояться в июле. Первые гонки пройдут без зрителей – но Ратель рассчитывает, что болельщики смогут посетить соревнования до конца 2020 года.

Стефан, насколько сложным было для вас время карантина, насколько сложно было переформатировать календарь?

Вы сами можете представить, насколько насыщенным был период, когда все гоночные чемпионаты были вынуждены чуть ли не заново менять календари. И делать это не по одному разу. Шесть недель назад мы работали над вариантом с началом сезона в конце мая, три недели назад – над версией, где первая гонка планировалась на конец июня. Сейчас мы заканчиваем прорабатывать детали со стартом в конце июля.

К тому же, в категории GT есть несколько чемпионатов – и многие команды выступают сразу в нескольких турнирах. Мы должны учитывать это при планировании своего расписания. И если что-то вдруг приходится менять, неизбежен эффект домино. Плюс добавляет сложности разница с режимом открытия и закрытия границ в разных странах.

Вы сейчас уверены, что сможете начать сезон в конце июля?

Конечно, риски сохраняются. Все-таки даже в отсутствие зрителей этап GT World Challenge собирает приличное число людей – если учесть гонки поддержки, то речь идет о 200-300 машинах и 2 000-2 500 человек. Поэтому важно понять, что является допустимым, а что – нет с точки зрения властей конкретной страны. Мы постоянно следим за ситуацией – и по состоянию на сегодня я смотрю на вещи с оптимизмом.

Как думаете, как вся эта ситуация изменит мировой автоспорт?

Думаю, что через 10 лет во всех высших категориях будут соревноваться электромобили, а привычные нам машины останутся на долю менее престижных категорий и турниров. К этому все шло и раньше, а кризис, видимо, ускорит развитие событий. Может быть, из-за этого мы как соревнования частных команд находимся в выигрышной ситуации.

Однако некоторые из команд-участниц пользуются определенной поддержкой производителей – и мы видим, что объем этой поддержки год от года сокращается. На мой взгляд, очевидно, что схема участия производителей в гонках будет меняться.

Думаю, альтернативы электромобилям нет. После позитивных изменений в природе за последние два месяца, возвращения дельфинов в воды вокруг Венеции и так далее вопросы защиты окружающей среды, думаю, будут только актуальнее.

В чем сильные стороны ваших турниров в столь сложной ситуации?

В момент начала кризиса наша компания SRO была сильнее, чем когда-либо. Мы как раз подписали договор с Amazon Web Services как нашим ключевым спонсором – что было для нас очень важно после многих лет сотрудничества с маркой Blancpain. Мы договорились о партнерстве с часовым брендом Rebellion, обновили соглашения с Pirelli и Total.

И количество машин было максимальным за всю историю: 33 в европейском Sprint Cup, 55 – в европейском Endurance Cup, 32 – в азиатском турнире. Так что даже если это количество уменьшится из-за кризиса, мы в неплохой ситуации.

Но, с другой стороны, как скажется падение интереса автопроизводителей к нашим гонкам на интерес со стороны других инвесторов? Это вопрос. Мы рассчитываем, что большинство команд по-прежнему смогут работать в рамках нынешней бизнес-модели. Которая позволяет получать доход из двух источников – от спонсоров и от пилотов, которые платят за техническую поддержку.

Вы постоянно общаетесь с представителями автопроизводителей – какие настроения у них? Они по-прежнему заинтересованы в гонках, но хотели бы снизить расходы? Или есть изменения в общем отношении к гонкам?

Сейчас принципиально важно контролировать расходы – и уделять внимание вопросам экологичности. Если мы сможем добиться этого, возможности для развития будут. Заинтересованность в продвижении, в том числе в продвижении с помощью спорта, никуда не денется. Столетнюю историю участия крупных брендов в гонках не выкинешь на помойку. Плюс в наших гонках мы можем в какой-то смысле показать товар лицом. Поэтому я думаю, что интерес к гонкам сохранится.

Итак, все чемпионаты начнут сезон с гонок без зрителей. Когда можно ждать появления болельщиков на трибунах? В этом году, в следующем – или после появления вакцины?

Думаю, мы сделаем это в три этапа: отсутствие зрителей – ограниченное количество зрителей – отсутствие ограничений для зрителей. Я надеюсь, что индустрия путешествий начнет оживать осенью – и в это время мы сможем провести первые соревнования хотя бы с небольшим количеством зрителей. Говорят, что в августе во Франции могут разрешить события, на которых присутствует до 5 000 человек. Для нас это мало – но лучше, чем ничего.

На вас произвело впечатление внимание к киберспорту?

Принято говорить, что кризис – это время возможностей. Для киберспорта это вдвойне верно. Не исключено, что после кризиса реальных турниров станет меньше, а виртуальных - больше. Наш виртуальный GT World Challenge, который мы проводим в сотрудничестве с Asseto Corsa, Informatica и Fanatec, вызвал массу интереса.

Участвовали не только пилоты GT, но и Жан-Эрик Вернь и даже Шарль Леклер. Маркетинговый эффект был очевиден – и думаю, он сохранится и по окончании кризиса. Ведь речь не идет об играх, речь идет об особом виде спорта.

Assetto Corsa – симулятор, который требует серьезной подготовки. И количество опытных пользователей со всем необходимым оборудованием весьма велико. Вряд ли они в какой-то момент оставят свое оборудование пылиться в углу. Думаю, потенциал киберспорта высок и очевиден.

Как, с вашей точки зрения, будет развиваться к снижению вредных выбросов?

Если говорить о нашей сфере, то интегрировать в нее электромобили не так просто. Мы продаем своим клиентам в том числе восторг от управления, к примеру, спорткаром Lamborghini или Ferrari с мотором V10 – и не получится быстро заменить его на восторг от управления электромобилем.

Но дело ведь не только в выбросах от гоночных машин. Если вы создаете престижные локальные чемпионаты и позволяете командам избежать межконтинентальных переездов – вы снижаете уровень выбросов. Также у нас есть идея события под названием GTX World Tour – соревнований на городских улицах, где можно будет продемонстрировать зрителям и нашу привычную технику, и электромобили.

Но когда речь заходит о такой концепции, в ней не должно быть места дизельным грузовикам и дизель-генераторам – экосистема должна быть полностью электрической. Создать такую сложно и дорого – но мы работаем над этим.