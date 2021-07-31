Прямой эфир: три россиянина в 24-часовой гонке GT в Спа

В эти выходные на трассе в бельгийском Спа проходит знаменитый 24-часовой марафон. Эта гонка известна меньше, чем суточные заезды в Ле-Мане, Дайтоне или на «Нюрбургринге» – однако уровень конкуренции здесь заметно выше. Ведь если в упомянутых гонках участвуют машины разных классов, сильно отличающиеся друг от друга по скорости, то в «24 часах Спа» все 50 машин относятся к одной и той же категории GT3.

Российским болельщикам гонка интересна среди прочего тем, что на ее старт выйдут сразу три наших соотечественника. Тимур Богуславский из Казани и москвич Константин Терещенко вошли в состав двух разных экипажей французской команды ASP и будут управлять автомобилями Mercedes-AMG GT. Еще один россиянин, Леонид Мащицкий, сядет за руль автомобиля Lamborghini Huracan команды Barwell Motorsport.

Гонка на легендарной бельгийской трассе стартует в 17:30 по московскому времени. В прямом эфире за ней без каких-либо перерывов можно следить с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».