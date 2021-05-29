В эти выходные на трассе «Поль Рикар» проходит большой гоночный уик-энд, объединяющий в себе этапы сразу нескольких любопытных турниров. Нам они любопытны прежде всего тем, что сразу в трех турнирах принимают участие российские спортсмены. И болеть за соотечественников можно будет в течение всего вечера – с четырех часов дня и до полуночи пройдут три гонки подряд, включая 1000-километровую гонку в категории GT.

Сейчас на трассе проходит первый заезд второго этапа кузовного турнира TCR Europe, в котором участвует петербуржец Клим Гаврилов. Первый этап для него сложился неплохо – одну из гонок молодой спортсмен закончил на 4-м месте. Попасть на подиум, растолкав более опытных пилотов – задача непростая, но в целом посильная. Получится ли у Клима – покажет прямая трансляция субботней гонки. Кстати, стоит упомянуть, что Гаврилов – единственный из трех россиян, обслуживанием автомобиля которого (Audi RS3) занимается российская же команда, коллектив братьев Вороновых из Петербурга.

Наконец, главное «блюдо» уик-энда – 1000-километровая гонка в рамках турнира GT World Challenge. Ее особенность – в том, что начнется заезд засветло, а завершать его пилотам придется уже в темноте. Среди участников – россиянин Константин Терещенко, пилотирующий Mercedes-AMG GT французской команды ASP. Нужны более громкие имена? Тогда следите за Ferrari под номером 71, стартующей со 2-й позицией, в ее экипаже – Каллум Илотт, юниор Ferrari и бывший соперник Роберта Шварцмана по Ф2.

Трансляция главной гонки дня начнется в 18:30 – и будет сопровождаться комментарием наших коллег Сергея Краснова и Ильяса Гумерова.

Ранее на трассе прошла субботняя гонка монокубка Lamborghini Super Trofeo. Экипаж, в состав которого входит москвич Дмитрий Гвазава, закончил заезд на 10-й позиции (также став третьим в своем классе Pro-Am).