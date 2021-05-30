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GT Новости

Прямой эфир: две гонки на «Поль Рикаре» с участием трех пилотов из России

Москвич за рулем Lamborghini вполне может добиться успеха, гонщикам на Cupra и Audi явно будет сложнее пробиться в лидеры

Прямой эфир: две гонки на «Поль Рикаре» с участием трех пилотов из России

В эти выходные на трассе «Поль Рикар» проходит большой гоночный уик-энд, объединяющий в себе этапы сразу нескольких любопытных турниров. Нам они любопытны прежде всего тем, что сразу в трех турнирах принимают участие российские спортсмены.

Правда, главное событие уик-энда – 1000-километровая гонка в рамках турнира GT World Challenge Europe – уже состоялась вчера вечером. Поэтому сегодня мы не увидим на трассе Константина Терещенко, в этом году пилотирующего Mercedes-AMG GT французской команды ASP. Кстати, экипаж, в состав которого входит москвич, вчера отлично показал себя, закончив заезд на 11-й позиции и став лучшим в своем зачете Silver (общую победу одержал экипаж на Porsche 911 команды GPX).

В настоящий момент на трассе проходит второй заезд в рамках второго этапа турнира TCR Europe. В этом турнире среди участников сразу два россиянина. Более опытный Евгений Леонов выступает на хэчтбеке Leon Cupra итальянской команды Volcano Motorsport, а молодой Клим Гаврилов – на седане Audi RS3 LMS, который обслуживает петербургская команда братьев Вороновых. Вчера Евгений и Клим закончили первую гонку уик-энда 10-м и 13-м.

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Первой же гонкой дня стал воскресный заезд монокубка Lamborghini Super Trofeo. Дебютирующий в турнире москвич Дмитрий Гвазава вместе со своим напарником Андреа Колой занял 14-е место в гонке и 5-е в своем классе Pro-Am. Показав, таким образом, свой худший результат за два состоявшихся этапа.

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Прямой эфир: три гонки на «Поль Рикаре» с участием пилотов из России

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Прямой эфир: три гонки на «Поль Рикаре» с участием пилотов из России
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