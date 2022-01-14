Прямой эфир: 24-часовая гонка в Дубае с 13-ю пилотами из РФ

Одним из главных событий этого гоночного уик-энда станет 24-часовая гонка на трассе в Дубае. В отличие от большинства аналогичных марафонов она стартует в пятницу и финиширует в субботу. Так что, прямая трансляция заезда на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» уже началась (старт запланирован на 14:00 по московскому времени).

За победу в заезде традиционно сражаются автомобили немецких марок: к примеру, в прошлом году первым финишную линию пересек экипаж на Porsche 911, на круг опередивший ближайших преследователей, управлявших автомобилями Audi и Mercedes.

Среди участников гонки этого года – 13 россиян, выступающих в составе 6-ти разных экипажей. Наибольшее внимание на себя обращает Mercedes под номером 13. В составе его экипажа – Виктор Шайтар (один из двух россиян, на счету которых есть победа в своем классе в Ле-Мане) и два гораздо менее опытных пилота.

Впрочем, Денис Ременяко и Сергей Столяров в последние годы активно выступают на технике категории GT в национальных соревнованиях и в прошлом году заняли первое и третье места в Кубке РАФ, разыгрывающемся в рамках Российской серии кольцевых гонок. В квалификации экипаж команды CapitalRT-YADRO показал 13-й результат в абсолюте и 2-й в своем классе.