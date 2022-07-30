Porsche показала новое поколение модели 911 GT3

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Вслед за Ferrari свою новинку по ходу уик-энда «24 часов Спа» представила и компания Porsche.

По словам создателей, в этот раз главное внимание было уделено вопросам надежности, чтобы сократить расходы тех, кто будет использовать машину в гонках.

«Мы не стремились непременно сделать ее намного быстрее, – объяснил главный менеджер проекта Себастьян Гельц. – Баланс сил все равно быстро ликвидирует любое преимущество.

Куда важнее нам было подготовить для своих клиентов технику, которая могла бы ехать быстро на протяжении более долгого времени.

Потому мы сконцентрировались на ресурсе узлов».

Porsche 911 GT3-R Фото: Porsche AG

Машина сохранила 6-цилиндровый оппозитный мотор без наддува, но по сравнению с прежней версией 991.2 его объем вырос с 4 до 4,2 литров.

Это позволило увеличить крутящий момент до 9% на средних оборотах и на 4-5% в режиме максимальной отдачи.

Кроме того, для улучшения распределения масс двигатель наклонили на 5,5 градусов назад. Это одновременно позволило увеличить размеры диффузора.

Porsche 911 GT3-R Фото: Porsche AG

Кроме того, удалось улучшить аэродинамическую эффективность GT3-R, уменьшив размеры ее капота.

В Porsche рассчитывают, что стоимость эксплуатации новой «911-й» снизится на 10% в сравнении с предыдущей версией.

В июле новинка уже проехала тестовые километры, в том числе 30-часовой марафон на трассе в Барселоне, который удалось завершить без технических проблем.

Porsche 911 GT3-R Фото: Porsche AG

Скорее всего, машина дебютирует в гонках в конце года на этапе серии NLS на «Нордшляйфе», но омологацию она получит только к «24 часам Дайтоны» в январе 2023 года.

С 2024 года техника категории GT3 сможет участвовать в суточной гонке в Ле-Мане.

Стоимость обновленного купе составит 511 тысяч евро – нынешнюю машину, которая дебютировала в 2019 году, можно было приобрести за 459 тыс.

Porsche 911 GT3-R Фото: Porsche AG