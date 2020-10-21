Многие автобренды в конце гоночного сезона устраивают спецвечеринку, куда собирают своих пилотов из разных турниров и дисциплин. Если зимой такой праздник проведет Mercedes, звездами номер один там, само собой, будут Льюис Хэмилтон и примкнувший к нему Валттери Боттас. Но кто выйдет на красную дорожку следующим?

Звезды DTM, наследники славы легендарного Бернда Шнайдера? Но в этом чемпионате Mercedes уже год как не участвует. Участники «24 часов Нюрбургринга»? Но им в этом году нечем гордиться: лидируя, они поврезались в отбойники и дали победить злейшим врагам из BMW. Стоффель Вандорн, ставший вторым в Формуле Е? Но он набрал вдвое меньше очков, чем выигравший турнир Антониу Феликс да Кошта. Так что лично мы не удивимся, если вторым после Хэмилтона окажется наш соотечественник Тимур Богуславский.

20-летний пилот из Казани в этом году выступает за рулем суперкара Mercedes-AMG GT в турнире GT World Challenge Europe – и за два этапа до финиша занимает первое место. Один из ключевых этапов серии, кстати, пройдет в эти выходные – суточная гонка на легендарной трассе в Спа.

Mercedes-AMG GT3, который в этом году пилотирует пилот из Казани Фото: SRO

А чем этот турнир так крут?

Тем, что это настоящая битва суперкаров – что-то вроде серии фильмов «Неудержимые», куда собрали всех супергеройских качков от Шварценеггера до Стейтема.

Цените мастерство немецких инженеров, но недолюбливаете Mercedes? Здесь стартуют Audi R8, BMW M6 и культовый Porsche 911. Влюблены в итальянских «красоток»? В пелотоне есть и Ferrari F488, и Lamborghini Huracan. Считаете наиболее совершенными японские машины? В гонках этого турнира можно оценить степень совершенства Honda NSX и Lexus RC F. Считаете, что без британских автомобилей борьба не может быть полноценной? Тут по пути к победе придется опередить и пару британцев – причем таких непохожих, как McLaren 720S и Bentley Continental GT. Одним словом, не чемпионат, а какая-то выставка достижений мирового суперкаростроения.

Старт спринтерской гонки в Барселоне: за лидерство сражаются экипажи на Lamborghini, Audi и Mercedes Фото: SRO

«В кольцевых гонках я впервые стартовал в России, – рассказывает Тимур. – А потом в течение пары лет тестировался и участвовал в гонках за рулем самых разных машин, от монокубковой Renault Clio до спортпрототипа категории LMP3. И если сравнивать машины, построенные вокруг стандартных кузовов, автомобили GT3 – пожалуй, самые интересные с точки зрения гонщика. Благодаря мощным моторам они динамичны, а задний привод делает их гораздо интереснее в плане управляемости, чем машины TCR, к примеру».

К тому же, в GT World Challenge проходят два типа гонок – и существует, по сути, две отдельных серии. Этапы Sprint Cup состоят из двух-трех коротких заездов длиной в час, этапы Endurance Cup представляют собой гонки, которые длятся 3, 6 или 24 часа. Нетрудно догадаться, что спринтерские заезды и длинные гонки серьезно отличаются не только продолжительностью, но и подходом со стороны гонщика.

«Само собой, в гонках на выносливость тебе постоянно приходится искать компромисс между темпом и износом шин, – продолжает Тимур. – В спринтах же такой необходимости нет – о состоянии покрышек думать не надо. И поэтому ты можешь на протяжении всего своего отрезка выжимать из машины и резины абсолютный максимум – гнать настолько быстро, насколько только можешь».

Тимур Богуславский в начале карьеры – на подиуме одного из этапов Российской серии кольцевых гонок Фото: СМП РСКГ

Тимур в этом сезоне неплохо справляется с гонками обоих типов: на его счету две победы и еще четыре подиума в десяти спринтерских заездах – а обе уже состоявшихся гонки на выносливость экипаж россиянина закончил в первой тройке.

А Mercedes в гонках GT – такая же самовозка, как в Формуле 1?

Отнюдь. В свое время именно организаторы GT World Challenege первыми внедрили т.н. balance of performance – процедуру выравнивания сил, которая не дает одной модели оказаться на голову выше остальных по скорости. Так что, выехать исключительно на техническом совершенстве своего автомобиля здесь не получится. В частности, этот сезон ознаменовался крайне плотной борьбой между экипажами на Mercedes и их соперниками, пилотирующими Audi R8.

Даже спринтерские гонки в рамках GT World Challenge нередко проходят после заката Фото: SRO

«К примеру, у Mercedes есть пара важных преимуществ, – рассказывает Тимур о своем болиде. – Она позволяет очень уверенно проезжать быстрые повороты благодаря высокому уровню прижимной силы. И в то же самое время не перегружает шины, за рулем Mercedes проще контролировать износ резины. Однако по скорости на прямых наш автомобиль заметно проигрывает нескольким другим. Так что, тут нельзя сказать, что сел за руль Mercedes – и сразу стал претендентом на титул».

В итоге судьбу отдельной гонки и даже титула могут решить мелкие нюансы. К примеру, на одной из гонок экипаж Богуславского начинал заезд со второй позиции – и стал жертвой того, что лидер неправильно выбрал скорость на подходе к стартовой линии.

«В правилах прописано, что ты не можешь слишком сильно замедляться, перед тем как нажать на газ, – поясняет Тимур. – В нашем же случае лидер сбросился до 60 км/ч. А для Mercedes это наименее подходящая скорость для старта с хода – на таком разгоне мы не успеваем за соперниками. В итоге мой напарник на старте провалился на 5-е место, а отыграться нам не позволила плотность борьбы. Лидера за то нарушение оштрафовали, но нам это уже не особо помогло».

Даже в спринтерских гонках GT World Challenge стартуют экипажи из двух гонщиков и на экваторе гонки (с 25-й по 35-ю минуту) команды проводят пит-стопы Фото: AKKA-ASP

Между тем, не потеряй экипаж Богуславского ценные очки в той гонке – Тимур наверняка стал бы чемпионом в спринтерской серии и сейчас имел бы большее преимущество над соперниками в общем зачете.

Значит, просто взял – и стал чуть ли не лучшим среди сотни европейских пилотов?

Конечно, все не так просто. И Тимуру не удалось бы пробиться так высоко без поддержки со стороны своей команды и своего напарника. Французский коллектив ASP, титульным спонсором которого является инжиниринговая компания АККА – один из лучших в гонках GT. А напарником россиянина является итальянец Раффаэле Марчелло – экс-чемпион европейской Формулы 3, который несколько лет состоял в молодежной Академии Ferrari, год был тест-пилотом Sauber и четырежды участвовал в пятничных тренировках на Гран При Формулы 1.

«Команда работает просто отлично – с того момента, когда я провел за нее первые тесты, и до последней состоявшейся гонки, – оценивает Тимур работу ASP. – Трудно выделить какие-то конкретные позитивные моменты – просто все словно само собой складывается в единую картину. Как будто тебе выдали детали пазла сразу в нужном порядке, и каждый следующий идеально стыкуется с предыдущим без потери времени.

Финальным этапом турнира в этом году станет 1000-километровая гонка на трассе «Поль Рикар» 15 ноября Фото: AKKA-ASP

Что же до Раффаэле, то он – не самый открытый человек, и нельзя сказать, что мы сразу стали лучшими друзьями. Но достаточно быстро общение наладилось – мы не только настройки обсуждаем или делимся своими наблюдениями о работе шин, но и в видеоигры можем в боксах вместе поиграть. Но самое важное, конечно – то, насколько хорош Раффаэле в выводе машины на предел, в выжимании из нее максимума. Это касается и процесса подбора настроек, и тонкостей пилотажа. Так что, для меня участие в гонках – это еще и процесс постоянного обучения и освоения нового с помощью напарника».

Суточная гонка в Спа, которая пройдет в ближайшие выходные – отличная возможность показать все, чему Тимур научился за последний год. Во-первых, этот этап – самый сложный в сезоне – и в силу продолжительности гонки, и в силу переменчивой погоды в Арденнах, и в силу высокой конкуренции (в Спа приезжают многие гонщики, участвующие в других турнирах – к примеру, звезды DTM). Во-первых, гонка может сильно повлиять на ситуацию в турнирной таблицы: очки по ее ходу будут начисляться трижды – не только на финише, но и по ситуации на 6 и 12 часов.

Раффаэле Марчелло (слева) и Тимур Богуславский после победы в одной из гонок на трассе в Мизано Фото: SRO

Как будут складываться «24 часа Спа» для Тимура Богуславского и его экипажа – можно будет следить с помощью прямой трансляции гонки на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она начнется в 16:00 в субботу – а до этого с четверга в прямом эфире можно будет наблюдать за тренировками и квалификациями.