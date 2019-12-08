Новую BMW для гонок GT построят на базе модели М4
Купе проедет первые километры в первой половине следующего года, а прием заказов от покупателей начнется в 2021 году.
Гоночное отделение BMW объявило, что следующий автомобиль для выступления в гонках категории GT будет создан на базе модели М4. Новая машина в 2022 году придет на смену автомобилю М6 GT3, который используется с 2016 года, дважды выиграв за это время гонку «24 часа Спа» и один раз – Кубок мира FIA GT на трассе в Макао.
В этом году автомобили баварской марки не смогли на равных сражаться с более новыми машинами Audi и Porsche, а в следующем сезоне появление обновленной версии купе Mercedes-AMG GT сделает ситуацию еще более сложной.
В 2022 году вступят в силу новые техтребования для автомобилей категории GT – таким образом, баварцы выбрали более чем логичный момент для перехода на новую технику. Руководитель гоночных программ марки Йенс Марквардт сообщил, что ходовые испытания новинки начнутся уже в следующем году, а прием заказов на автомобили будет открыт в 2021-м.
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Об этой статье
|Серия
|GT
|Автор
|Джейми Кляйн
Новую BMW для гонок GT построят на базе модели М4
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