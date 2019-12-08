Новую BMW для гонок GT построят на базе модели М4

Гоночное отделение BMW объявило, что следующий автомобиль для выступления в гонках категории GT будет создан на базе модели М4. Новая машина в 2022 году придет на смену автомобилю М6 GT3, который используется с 2016 года, дважды выиграв за это время гонку «24 часа Спа» и один раз – Кубок мира FIA GT на трассе в Макао.

В этом году автомобили баварской марки не смогли на равных сражаться с более новыми машинами Audi и Porsche, а в следующем сезоне появление обновленной версии купе Mercedes-AMG GT сделает ситуацию еще более сложной.

В 2022 году вступят в силу новые техтребования для автомобилей категории GT – таким образом, баварцы выбрали более чем логичный момент для перехода на новую технику. Руководитель гоночных программ марки Йенс Марквардт сообщил, что ходовые испытания новинки начнутся уже в следующем году, а прием заказов на автомобили будет открыт в 2021-м.