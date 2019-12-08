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GT / Новость

Новую BMW для гонок GT построят на базе модели М4

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Новую BMW для гонок GT построят на базе модели М4
Автор:
8 дек. 2019 г., 16:41

Купе проедет первые километры в первой половине следующего года, а прием заказов от покупателей начнется в 2021 году.

Гоночное отделение BMW объявило, что следующий автомобиль для выступления в гонках категории GT будет создан на базе модели М4. Новая машина в 2022 году придет на смену автомобилю М6 GT3, который используется с 2016 года, дважды выиграв за это время гонку «24 часа Спа» и один раз – Кубок мира FIA GT на трассе в Макао.

В этом году автомобили баварской марки не смогли на равных сражаться с более новыми машинами Audi и Porsche, а в следующем сезоне появление обновленной версии купе Mercedes-AMG GT сделает ситуацию еще более сложной.

В 2022 году вступят в силу новые техтребования для автомобилей категории GT – таким образом, баварцы выбрали более чем логичный момент для перехода на новую технику. Руководитель гоночных программ марки Йенс Марквардт сообщил, что ходовые испытания новинки начнутся уже в следующем году, а прием заказов на автомобили будет открыт в 2021-м.

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Об этой статье

Серия GT
Автор Джейми Кляйн

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Кубок мира FIA GT в Макао

13 нояб. - 17 нояб.

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