Необычный инцидент произошел в минувшие выходные на трассе «Брэндс-Хэтч», где проходил очередной этап британского чемпионата GT. Примерно за час до финиша заезда на трассу выехал автомобиль безопасности – и многие участники воспользовались этим, чтобы совершить пит-стоп. Свернув для этого на пит-лейн, пилоты увидели там не только своих и чужих механиков – но и спокойно ехавший по левой стороне автомобиль Land Rover Discovery.

В результате примерно в течение 30 секунд зрители трансляции могли созерцать весьма редкое зрелище – внедорожник в окружении гоночных суперкаров McLaren, Aston Martin и Lamborghini.

Судя по телевизионной картинке, автомобиль принадлежал самой гоночной трассе, попал на пит-лейн неслучайно и двигался по нему чрезвычайно аккуратно. Однако у многих присутствующих на трассе ситуация не вызвала понимания. Тем временем ни руководство трассы, ни организаторы соревнований пока не сделали по этому поводу никаких заявлений.

На фоне этого инцидента особенно пикантно выглядит информация, что один из экипажей лишился места на подиуме после штрафа за небезопасный выпуск автомобиля с пит-стопа.