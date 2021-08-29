На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес

Трасса в британском Брендс-Хэтче сегодня стала ареной весьма зрелищного инцидента с необычными последствиями. После вылета с трассы автомобиль команды Jota оказался в ситуации, более характерной для ралли, чем для кольцевых гонок.

В эти выходные в Британии проходит т.н. спринтерский (т.е. состоящий из двух часовых гонок) этап турнира GT World Challenge Europe. За несколько кругов до финиша первого заезда лидеры обгоняли отставший на круг автомобиль – и Mercedes команды Akka-ASP под управлением Раффаэле Марчелло в борьбе за лидерство зацепил McLaren команды Jota под управлением Олли Уилкинсона.

В результате McLaren вылетел с трассы и, использовав отбойники в качестве трамплина, остановился только в окружающем трассу лесу. Пилот не получил повреждений и самостоятельно покинул автомобиль.

Марчелло (в одном экипаже с которым выступал россиянин Тимур Богуславский) первым пересек линию финиша, но вскоре был оштрафован судьями как виновник аварии – и 40-секундный штраф отбросил экипаж на 17-е место. Победителями гонки после этого стали Дрис Вантхор и Шарль Веетс, пилотирующие Audi R8 команды WRT.