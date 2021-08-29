Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года
GT Новость

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес

Автор:
, главный редактор

Инцидент на британской трассе среди прочего лишил россиянина Тимура Богуславского первой победы в сезоне

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес

Трасса в британском Брендс-Хэтче сегодня стала ареной весьма зрелищного инцидента с необычными последствиями. После вылета с трассы автомобиль команды Jota оказался в ситуации, более характерной для ралли, чем для кольцевых гонок.

В эти выходные в Британии проходит т.н. спринтерский (т.е. состоящий из двух часовых гонок) этап турнира GT World Challenge Europe. За несколько кругов до финиша первого заезда лидеры обгоняли отставший на круг автомобиль – и Mercedes команды Akka-ASP под управлением Раффаэле Марчелло в борьбе за лидерство зацепил McLaren команды Jota под управлением Олли Уилкинсона.

 

В результате McLaren вылетел с трассы и, использовав отбойники в качестве трамплина, остановился только в окружающем трассу лесу. Пилот не получил повреждений и самостоятельно покинул автомобиль.

 

Марчелло (в одном экипаже с которым выступал россиянин Тимур Богуславский) первым пересек линию финиша, но вскоре был оштрафован судьями как виновник аварии – и 40-секундный штраф отбросил экипаж на 17-е место. Победителями гонки после этого стали Дрис Вантхор и Шарль Веетс, пилотирующие Audi R8 команды WRT.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

Предыдущая новость

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

1 ч
2
Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

1 ч
3
Формула 1

Хэмилтон: Верните зрителям деньги!

7 мин
4
Формула 1

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

3 ч
5
Формула 1

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал

33 мин
Самое важное:
На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес
GT

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес

4 ч
Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года
WEC

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

20 авг. 2021 г.
FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао
Формула 3

FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао

20 авг. 2021 г.
Как слишком быстрый пит-стоп подвел россиянина в Super Trofeo
GT

Как слишком быстрый пит-стоп подвел россиянина в Super Trofeo

13 авг. 2021 г.
Прямой эфир: три россиянина в 24-часовой гонке GT в Спа
GT

Прямой эфир: три россиянина в 24-часовой гонке GT в Спа

31 июл. 2021 г.
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Мазепин стал уже третьим россиянином, показавшим лучший круг в гонке Формулы 1 Гран При Бельгии
Формула 1

Мазепин стал уже третьим россиянином, показавшим лучший круг в гонке Формулы 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории Гран При Бельгии
Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам Гран При Бельгии
Формула 1

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам

Самое читаемое Сегодня

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории
Формула 1 Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Хэмилтон: Верните зрителям деньги!
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Верните зрителям деньги!

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал
Формула 1 Формула 1

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал

Ферстаппену казалось, что у гонки был шанс. Его соперники не согласились
Формула 1 Формула 1

Ферстаппену казалось, что у гонки был шанс. Его соперники не согласились

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull
Формула 1 Формула 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

Мазепин стал уже третьим россиянином, показавшим лучший круг в гонке Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Мазепин стал уже третьим россиянином, показавшим лучший круг в гонке Формулы 1

Самое важное:

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес
GT GT

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года
WEC WEC

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао
Формула 3 Формула 3

FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао

Как слишком быстрый пит-стоп подвел россиянина в Super Trofeo
GT GT

Как слишком быстрый пит-стоп подвел россиянина в Super Trofeo

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.