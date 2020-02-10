Команда Баттона в GT будет выступать на McLaren

Команда Дженсона Баттона Rocket RJN с 2020 года переходит с машин Honda на McLaren. Следующий сезон команда проведет в серии GT World Challenge Europe на McLaren 720S GT3. Rocket Motorsport примет участие в пяти гонках, которые входят в Кубок GTWCE по гонкам на выносливость.

Напомним, что Баттон выступал за McLaren в Формуле 1 с 2010-го по 2017-й годы. Уйдя из Ф1, чемпион мира 2009 года основал команду, названную в честь картинговой команды Rocket Motorsport, которой управлял его отец.

Сезон GTWCE стартует 17 апреля в Монце. Гонки на выносливость также пройдут в Сильверстоуне, Ле-Кастелле, Спа и на «Нюрбургринге».