Команда Баттона в GT будет выступать на McLaren
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Через три года после ухода из Уокинга, Дженсон вернулся к технике, с которой провел восемь лет.
Команда Дженсона Баттона Rocket RJN с 2020 года переходит с машин Honda на McLaren. Следующий сезон команда проведет в серии GT World Challenge Europe на McLaren 720S GT3. Rocket Motorsport примет участие в пяти гонках, которые входят в Кубок GTWCE по гонкам на выносливость.
Напомним, что Баттон выступал за McLaren в Формуле 1 с 2010-го по 2017-й годы. Уйдя из Ф1, чемпион мира 2009 года основал команду, названную в честь картинговой команды Rocket Motorsport, которой управлял его отец.
Сезон GTWCE стартует 17 апреля в Монце. Гонки на выносливость также пройдут в Сильверстоуне, Ле-Кастелле, Спа и на «Нюрбургринге».
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Об этой статье
|Серия
|GT
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Команда Баттона в GT будет выступать на McLaren
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