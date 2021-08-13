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GT Новость

Как слишком быстрый пит-стоп подвел россиянина в Super Trofeo

Летние гонки монокубка Lamborghini прошли для Дмитрия Гвазавы не слишком здорово. Но шанс стать призером по итогам сезона еще есть…

Как слишком быстрый пит-стоп подвел россиянина в Super Trofeo

О лете мы привыкли думать в позитивном ключе. Но для единственного россиянина, выступающего в этом году в монокубке Lamborghini Super Trofeo, обернулись не слишком приятными сюрпризами. Взять хотя бы июньский этап в Зандфорте, когда в одной из двух гонок уик-энда экипаж россиянина потерял много времени и позиций после столкновения с соперником, а во второй у автомобиля Гвазавы оборвало привод.

Впрочем, вскоре после голландского этапа команда Target Racing, за которую выступает Дмитрий, отправилась на тесты в Имолу – и они прошли для москвича более чем позитивно.

«К этой машине надо привыкнуть, – рассказывает Гвазава о купе Huracan, на которых выступают все участники серии. – В частности, в повороте траектория должна быть похожа не на дугу, а на угол. Поздний апекс, очень быстрый поворот руля на достаточно большой угол –  правильная езда на Huracan выглядит примерно так. Но освоить ее не так-то просто. Тебе кажется, что ты поворачиваешь руль позже некуда – а потом выясняется, что это надо было делать еще позже. Но в быстром повороте, на высокой скорости, решиться на это не так-то просто. Кажется, что ты уже проскочил нужную точку, что дальше будет только хуже – и не сразу хватает смелости дотерпеть лишние 5 метров».

 

Фото: Target Competition

Однако на тестах россиянину удалось добиться заметного прорыва. В частности, Дмитрий начало опережать по темпу своего напарника Андреа Колу – 22-летнего итальянца, еще одного дебютанта серии, который перешел в Super Trophy после пары вице-чемпионских титулов в австрийской Ф3 и ничем не запомнившихся выступлений в Формуле Regional.

Однако тесты и гонки – это, как несложно догадаться, немного разные вещи. Тем более, что очередной этап турнира должен был пройти на легендарной (в том числе благодаря скоростям, которые она позволяет развивать) трассе в Спа.

«Одной из проблем на этапе был сильный износ шин. В частности, он влиял на ситуацию в квалификации [где пилоты экипажа поочередно выезжают на трассу, используя при этом один и тот же комплект шин], – рассказывает Дмитрий о ходе бельгийского этапа. – Если настройки машины агрессивны и выехавший первым пилот не жалеет резину, его напарнику может оказаться не в состоянии ехать в нормальном темпе».

Впрочем, проблемы Гвазавы и его напарника в квалификации не были связаны с износом шин. Россиянину помешали красные флаги: до их появления Дмитрий не успел показать хорошее время круга, а потом поймать нужный темп помешала остывшая резина. В результате экипаж, который рассчитывал побороться за место в первой пятерке, по итогам квалификации оказался во второй десятке.

 

Фото: Target Competition

«Впрочем, Андреа, который стартовал в первой гонке, смог к моменту смены пилота оказаться на второй позиции в нашем классе. И когда я выехал из боксов, оказался не слишком далеко от лидера, – продолжает россиянин. – В этот момент как раз начал давать о себе износ: время круга по сравнению с началом заезда упало секунды на четыре. Машина много скользила, и это лишало уверенности в быстрых поворотах. Тем более, раньше мне еще не приходилось ездить на резине, которая так сильно просела по сцепным свойствам. Но все-таки мой темп был лучше, чем у лидера – поэтому я пытался его догнать.

Но во время погони в одном из поворотов я затормозил там же, где и на квалификации – и из-за разницы в степени износа машина не удержалась на трассе. Я вылетел в гравий, еле выбрался из него – и в итоге смог финишировать только 4-м в своем классе».

В итоге же экипаж россиянина оказался и вовсе 7-м. Дело в том, что в Super Trofeo запрещены «слишком быстрые» пит-стопы – и, заехав на пит-лейн для замены пилота, автомобиль должен вернуться на трассу не раньше установленного организаторами времени. Дмитрий не отследил этот момент, запутавшись в показаниях находящегося на передней панели прибора – и покинул пит-лейн на полторы секунды позже, чем требовалось. И эти полторы секунды превратились в полминуты штрафного времени.

«В начале второй гонки я отыграл несколько позиций и оказался на втором месте в классе, – описывает Гвазава события воскресенья. – Потом начался легкий дождь – и пользуясь осторожностью соперников, я обогнал одного из них и вышел на второе место. Причем оно давало хорошие шансы на первое: в лидирующую машину во время смены пилота должен был сесть не особо быстрый гонщик.

 

Фото: Target Competition

Состояние трассы позволяло достаточно быстро ехать на сликах, но в то же время – быстро менялось. Что меня и подвело. В одном из поворотов кругом раньше было сухо и осторожничать смысла не было – а кругом позже его уже немного подмочило. И когда я на выезде зацепил мокрую искусственную траву на выходе – машину тут же развернуло на 360 градусов. Я слегка зацепил отбойник, потом еле завел заглохший мотор…

Но у меня все-таки получилось вернуться на трассу и продолжить гонку. А вот когда я передал машину Андреа, он на первом же круге поскользнулся, приложился о стену как следует и не смог продолжить гонку».

В результате лето прошло для экипажа Гвазавы не слишком позитивно: с первого места в своем классе итальянец и россиянин постепенно откатились на четвертое. Причем нынешняя ситуация в общем зачете уже не дает реальных шансов побороться за лидерство. А вот добыть второе место вполне реально. Участникам Super Trofeo предстоит провести еще два этапа, первый из которых пройдет в первые выходные сентября на «Нюрбургринге».

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Прямой эфир: три россиянина в 24-часовой гонке GT в Спа

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