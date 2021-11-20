И снова жесткая авария в Макао. С травмами ребер и легкого
Автор: Кирилл Качнов , главный редактор
На этот раз на городской трассе в Китае отметился пилот автомобиля категории GT
В эти выходные в Макао проходит традиционный местный Гран При, в рамках которого наряду с привлекающими наибольшее внимание заездами Формулы 3 входят и соревнования автомобилей категории GT в рамках соревнования под названием Кубок Макао.
Утром в субботу на городской трассе состоялась разминка, по ходу которой китайский пилот Я Ци Джан попал в зрелищную аварию за рулем своей Audi R8 LMS.
Гонщик покинул место инцидента в автомобиле скорой помощи. Медицинское обследование выявило у спортсмена трещины в трех ребрах, повреждение одного из легких и другие травмы грудной клетки.
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И снова жесткая авария в Макао. С травмами ребер и легкого
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