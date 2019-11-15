Гьотто оставит формульные гонки и перейдет в GT

Один из лидеров Формулы 2 Лука Гьотто в следующим году будет выступать в серии GT World Challenge Europe, ранее известной как Blancpain GT. Итальянец перейдет в команду R-Motorsport и будет выступать на Aston Martin как в спринтерских, так и в марафонских этапах.

В октябре 24-летний Гьотто выступил на этапе серии WEC в Абу-Даби за рулем Ginetta LMP1, после чего заявил о желании перейти в гонки на выносливость на постоянной основе. В Формуле 2 итальянец занимает третье место за один этап до конца сезона. Это его четвертый сезон в серии, ранее называвшейся GP2, и пока лучший результат в ней.

«R-Motorsport – одно из главных имен в международных гонках GT, а моя программа в двух ведущих гоночных сериях GT3 станет настоящим вызовом», – прокомментировал переход Гьотто.

Также R-Motorsport занимается гоночной программой Aston Martin в DTM.

Дополнительная информация: Гэри Уоткинс