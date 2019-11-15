Гьотто оставит формульные гонки и перейдет в GT
Победитель пяти гонок Формулы 2 решил продолжить карьеру в соревнованиях на выносливость.
Один из лидеров Формулы 2 Лука Гьотто в следующим году будет выступать в серии GT World Challenge Europe, ранее известной как Blancpain GT. Итальянец перейдет в команду R-Motorsport и будет выступать на Aston Martin как в спринтерских, так и в марафонских этапах.
В октябре 24-летний Гьотто выступил на этапе серии WEC в Абу-Даби за рулем Ginetta LMP1, после чего заявил о желании перейти в гонки на выносливость на постоянной основе. В Формуле 2 итальянец занимает третье место за один этап до конца сезона. Это его четвертый сезон в серии, ранее называвшейся GP2, и пока лучший результат в ней.
«R-Motorsport – одно из главных имен в международных гонках GT, а моя программа в двух ведущих гоночных сериях GT3 станет настоящим вызовом», – прокомментировал переход Гьотто.
Также R-Motorsport занимается гоночной программой Aston Martin в DTM.
Дополнительная информация: Гэри Уоткинс
Читайте также:
Предыдущая новость
Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Следующая новость
Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Об этой статье
|Серия
|GT
|Пилоты
|Лука Гьотто
|Автор
|Иван Матушкин
Гьотто оставит формульные гонки и перейдет в GT
GT Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта