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GT / Новость

Гьотто оставит формульные гонки и перейдет в GT

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Гьотто оставит формульные гонки и перейдет в GT
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 15:51

Победитель пяти гонок Формулы 2 решил продолжить карьеру в соревнованиях на выносливость.

Один из лидеров Формулы 2 Лука Гьотто в следующим году будет выступать в серии GT World Challenge Europe, ранее известной как Blancpain GT. Итальянец перейдет в команду R-Motorsport и будет выступать на Aston Martin как в спринтерских, так и в марафонских этапах.

В октябре 24-летний Гьотто выступил на этапе серии WEC в Абу-Даби за рулем Ginetta LMP1, после чего заявил о желании перейти в гонки на выносливость на постоянной основе. В Формуле 2 итальянец занимает третье место за один этап до конца сезона. Это его четвертый сезон в серии, ранее называвшейся GP2, и пока лучший результат в ней. 

«R-Motorsport – одно из главных имен в международных гонках GT, а моя программа в двух ведущих гоночных сериях GT3 станет настоящим вызовом», – прокомментировал переход Гьотто.

Также R-Motorsport занимается гоночной программой Aston Martin в DTM.

Дополнительная информация: Гэри Уоткинс

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Об этой статье

Серия GT
Пилоты Лука Гьотто
Автор Иван Матушкин

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