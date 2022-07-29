Галерея: новая Ferrari для гонок GT
Модель с индексом 296 GT3 выйдет на гоночные трассы уже в 2023 году – ее дебют намечен на «24 часа Дайтоны» в январе
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Ferrari показала первые рендеры нового спорткара 296 GT3
Ferrari представила модель 296 GT3 с технологиями из Ф1
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Галерея: новая Ferrari для гонок GT
Модель с индексом 296 GT3 выйдет на гоночные трассы уже в 2023 году – ее дебют намечен на «24 часа Дайтоны» в январе
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