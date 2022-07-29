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GT / Презентация Ferrari 296 GT3 Галерея

Галерея: новая Ferrari для гонок GT

Модель с индексом 296 GT3 выйдет на гоночные трассы уже в 2023 году – ее дебют намечен на «24 часа Дайтоны» в январе

Галерея: новая Ferrari для гонок GT
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Ferrari 296 GT3
Ferrari 296 GT3
1/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 296 GT3
Ferrari 296 GT3
2/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 296 GT3
Ferrari 296 GT3
3/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 296 GT3
Ferrari 296 GT3
4/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 296 GT3
Ferrari 296 GT3
5/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 296 GT3
Ferrari 296 GT3
6/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Двигатель Ferrari 296 GT3
Двигатель Ferrari 296 GT3
7/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Двигатель Ferrari 296 GT3
Двигатель Ferrari 296 GT3
8/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Детали Ferrari 296 GT3
Детали Ferrari 296 GT3
9/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Детали Ferrari 296 GT3
Детали Ferrari 296 GT3
10/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

Кокпит Ferrari 296 GT3
Кокпит Ferrari 296 GT3
11/11

Фотограф: Ferrari Ferrari

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Ferrari показала первые рендеры нового спорткара 296 GT3
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Ferrari показала первые рендеры нового спорткара 296 GT3
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