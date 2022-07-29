Ferrari представила модель 296 GT3 с технологиями из Ф1

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Машина категории Гран Туризмо, показанная в преддверии «24 часов Спа», заменит существующую 488 GT3 Evo с 2023 года. Особенность «296-й» в том, что ее переднюю и заднюю часть можно целиком снимать с шасси, что должно существенно облегчить ремонт.

Глава программы GT Фердинандо Каниццо объяснил: «Мы изучили подход, используемый в Ф1 и прототипах, и скопировали его. Некоторыми идеями с нами поделились коллеги из команды Формулы 1».

Ferrari 296 GT3 Фото: Ferrari

Он продолжил: «Мы хотели упростить сборку и обслуживание. Сейчас отделить переднюю или заднюю часть можно, отсоединив всего один электрический разъем, а не массу разных кабелей, как прежде».

Новинка прошла обкатку на трассе во Фьорано еще в апреле. Она оснащена мотором от дорожной 296 GTB – это 3-литровый шестицилиндровый V-образный агрегат с углом развала цилиндром 120 градусов. Мощность гоночной версии должна составить 600 л.с.

При этом базу машины увеличили на 60 мм, чтобы она соответствовала и правилам GT2 для пилотов-любителей.

Так как правила GT3 запрещают использование гибридных силовых установок, от рекуператора, который есть у серийной версии, пришлось отказаться, а заодно переделать коробку передач.

Ferrari 296 GT3 Фото: Ferrari

Новинку будут собирать на мощностях компании ORECA. Первая построенная машина преодолела уже 8000 тестовых километров. Отправки клиентам стартуют в конце года, дебют 296 GT3 намечен на январский суточный марафон в Дайтоне.

Цена модели пока не озвучена, в Ferrari лишь сообщили, что она будет не намного выше, чем у прежней 488 GT3 Evo. Компания традиционно не раскрывает стоимость своих гоночных машин, но источники оценивают предыдущую модель в 500 тысяч долларов плюс налоги.

С 2024 года техника GT3 будет выступать в «24 часах Ле-Мана» и марафонском чемпионате WEC, сменив нынешние машины GTE. Сейчас на ней можно выступать в DTM и первенстве World GT.

Ferrari 296 GT3 Фото: Ferrari