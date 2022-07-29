Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Галерея: новая Ferrari для гонок GT Следующая / Porsche показала новое поколение модели 911 GT3
GT / Презентация Ferrari 296 GT3 Новость

Ferrari представила модель 296 GT3 с технологиями из Ф1

Новинка построена с использованием модульного принципа, что должно упростить командам работу с ней

Гэри Уоткинс
Автор:
, журналист (Global)
Ferrari представила модель 296 GT3 с технологиями из Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Машина категории Гран Туризмо, показанная в преддверии «24 часов Спа», заменит существующую 488 GT3 Evo с 2023 года. Особенность «296-й» в том, что ее переднюю и заднюю часть можно целиком снимать с шасси, что должно существенно облегчить ремонт.

Глава программы GT Фердинандо Каниццо объяснил: «Мы изучили подход, используемый в Ф1 и прототипах, и скопировали его. Некоторыми идеями с нами поделились коллеги из команды Формулы 1». 

Читайте также:
Ferrari 296 GT3

Ferrari 296 GT3

Фото: Ferrari

Он продолжил: «Мы хотели упростить сборку и обслуживание. Сейчас отделить переднюю или заднюю часть можно, отсоединив всего один электрический разъем, а не массу разных кабелей, как прежде». 

Новинка прошла обкатку на трассе во Фьорано еще в апреле. Она оснащена мотором от дорожной 296 GTB – это 3-литровый шестицилиндровый V-образный агрегат с углом развала цилиндром 120 градусов. Мощность гоночной версии должна составить 600 л.с.

При этом базу машины увеличили на 60 мм, чтобы она соответствовала и правилам GT2 для пилотов-любителей. 

Так как правила GT3 запрещают использование гибридных силовых установок, от рекуператора, который есть у серийной версии, пришлось отказаться, а заодно переделать коробку передач. 

Ferrari 296 GT3

Ferrari 296 GT3

Фото: Ferrari

Новинку будут собирать на мощностях компании ORECA. Первая построенная машина преодолела уже 8000 тестовых километров. Отправки клиентам стартуют в конце года, дебют 296 GT3 намечен на январский суточный марафон в Дайтоне. 

Цена модели пока не озвучена, в Ferrari лишь сообщили, что она будет не намного выше, чем у прежней 488 GT3 Evo. Компания традиционно не раскрывает стоимость своих гоночных машин, но источники оценивают предыдущую модель в 500 тысяч долларов плюс налоги.

С 2024 года техника GT3 будет выступать в «24 часах Ле-Мана» и марафонском чемпионате WEC, сменив нынешние машины GTE. Сейчас на ней можно выступать в DTM и первенстве World GT.

Читайте также:
Ferrari 296 GT3

Ferrari 296 GT3

Фото: Ferrari

Поделились
Комментарии
Галерея: новая Ferrari для гонок GT
Предыдущая новость

Галерея: новая Ferrari для гонок GT
Следующая новость

Porsche показала новое поколение модели 911 GT3

Porsche показала новое поколение модели 911 GT3
Гэри Уоткинс Больше от
Гэри Уоткинс
Porsche показала новое поколение модели 911 GT3
GT

Porsche показала новое поколение модели 911 GT3

Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана» Тесты гиперкара Ferrari LMH во Фьорано
WEC

Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
Формула E

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии

Самое важное:

Porsche показала новое поколение модели 911 GT3
GT GT

Porsche показала новое поколение модели 911 GT3

Купе с индексом 992 выйдет на старт гонок GT3 в будущем году

Ferrari представила модель 296 GT3 с технологиями из Ф1
GT GT

Ferrari представила модель 296 GT3 с технологиями из Ф1

Новинка построена с использованием модульного принципа, что должно упростить командам работу с ней

Галерея: новая Ferrari для гонок GT
GT GT

Галерея: новая Ferrari для гонок GT

Модель с индексом 296 GT3 выйдет на гоночные трассы уже в 2023 году – ее дебют намечен на «24 часа Дайтоны» в январе

Maserati вернется в гонки в классе GT2
GT GT

Maserati вернется в гонки в классе GT2

Гоночное купе, наследующее модели MC12, рассекретят в рамках марафона «24 часа Спа»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.