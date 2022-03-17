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GT Новость

Ferrari показала первые рендеры нового спорткара 296 GT3

Новинка должна дебютировать в 2023 году, сменив нынешнюю модель 488

Джеймс Ньюболд
Автор:
, журналист
Ferrari показала первые рендеры нового спорткара 296 GT3
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Как рассказали в Маранелло, при разработке машины конструкторы черпали вдохновение в истории – прообразом для дорожной 296 GTB стала знаменитая Ferrari 250 LM, которая принесла марке последнюю победу в абсолютном зачете «24 часов Ле-Мана» в 1965 году.

Гоночная 296 GT3 получит турбомотор V6, однако у него не будет – в отличие от серийной версии – гибридной системы, так как правила не допускают ее использование. 

К сборке машин привлекут специалистов французской компании ORECA, которая в последнее время доминирует на рынке прототипов LMP2, но прежде не раз работала с техникой Гран Туризмо.

Рендер Ferrari 296 GT3

Рендер Ferrari 296 GT3

Фото: Ferrari

В заявлении Ferrari сказано, что 296 GT3 «выйдет на тестовую трассу уже в ближайшие месяцы, а ее гоночный дебют состоится в 2023 году».

С сезона-2024, когда техника GT3 окончательно займет место нынешней GTE, новинку можно будет использовать в Ле-Мане и чемпионате мира WEC.

Сейчас главной машиной Скудерии в соревнованиях GT3 является модель 488 с мотором V8, которая используется с 2016 года и получила пакет обновлений в 2020-м. В минувшем сезоне она принесла марке победы в «24 часах Спа» и первенстве GT World Challenge Europe Endurance Cup.

О работе над гиперкаром Ferrari, который также должен дебютировать в 2023 году, но пока даже не получил собственного имени, в опубликованной информации нет ни слова.

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