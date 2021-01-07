Дожили: судьбу титулов в гонках GT могут решить киберзаезды

Уже в этом году в турнире GT World Challenge Europe будет использована новая система начисления очков, в рамках которой можно будет получить дополнительные баллы, добившись успеха в виртуальных гонках. Такое заявление на днях сделали представители компании-промоутера SRO.

Это событие станет историческим. Ранее (особенно в условиях коронавирусного карантина) свои виртуальные соревнования проводили организаторы целого ряда гоночных турниров – однако ни в одном из случаев результаты виртуальных соревнований не влияли на ситуацию в турнирных таблицах реальных чемпионатов.

Само собой, очки будут начисляться только по итогам специально организованных виртуальных заездов – уже известно, что такие заезды будут проводиться на платформе симулятора Assetto Corsa, длиться один час и включать в себя обязательный пит-стоп. Тех, кто не слишком любит кибергонки, представители SRO поспешили успокоить: количество очков, начисляющихся за виртуальные успехи, будет незначительным по сравнению с числом баллов, которые можно будет набрать на реальных трассах. Однако, судя по имеющейся информации, успехи на виртуальных автодромах вполне могут решить судьбу титулов – при равенстве очков по итогам реальных гонок.

Пока у организаторов GT World Challenge Europe есть лишь общие наметки того, как может выглядеть новая система начисления очков – во всех деталях она будет разработана в ближайшие месяцы.