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Чемпион GT Энцо Иде вернулся домой после пяти месяцев в коме

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Чемпион GT Энцо Иде вернулся домой после пяти месяцев в коме
Автор:
, журналист
2 янв. 2020 г., 08:22

Бельгийский пилот поблагодарил всех, кто спас его жизнь, и выразил надежду на возвращение в гонки.

В минувшем августе супруга 28-летнего Энцо Иде, вернувшись домой, застала чемпиона серии Blancpain Sprint 2016 года в бессознательном состоянии – по всей видимости, он удавился головой. 

Гонщика доставили в госпиталь, где ввели в искусственную кому, после чего сделали несколько нейрохирургических операций. В канун Нового года стало известно, что состояние спортсмена улучшилось, и он продолжает реабилитацию дома. 

«Спасибо всем докторам за их невероятную работу, – написал Энцо на своей странице в фейсбуке. – Я до сих пор не верю, что все операции завершились успешно. Даже не знаю, как выразить свою благодарность этим невероятным людям. 

Желаю всем счастья в новом году, мы постараемся вернуться и быть даже сильнее, чем прежде».

Энцо Иде начинал карьеру как пилот-любитель в 2010 году, однако затем попал в команду WRT и за рулем Audi стал победителем серии Blancpain Sprint в сезоне-2016. Примечательно, что Кристофер Мис, с которым бельгиец проехал весь год, не смог выступить на финальном этапе из-за занятости в других гонках, и Иде стал единоличным обладателем титула.

Энцо Иде

Энцо Иде

Фото: XPB Images

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Автор Джеймс Ньюболд

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