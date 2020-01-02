Чемпион GT Энцо Иде вернулся домой после пяти месяцев в коме

В минувшем августе супруга 28-летнего Энцо Иде, вернувшись домой, застала чемпиона серии Blancpain Sprint 2016 года в бессознательном состоянии – по всей видимости, он удавился головой.

Гонщика доставили в госпиталь, где ввели в искусственную кому, после чего сделали несколько нейрохирургических операций. В канун Нового года стало известно, что состояние спортсмена улучшилось, и он продолжает реабилитацию дома.

«Спасибо всем докторам за их невероятную работу, – написал Энцо на своей странице в фейсбуке. – Я до сих пор не верю, что все операции завершились успешно. Даже не знаю, как выразить свою благодарность этим невероятным людям.

Желаю всем счастья в новом году, мы постараемся вернуться и быть даже сильнее, чем прежде».

Энцо Иде начинал карьеру как пилот-любитель в 2010 году, однако затем попал в команду WRT и за рулем Audi стал победителем серии Blancpain Sprint в сезоне-2016. Примечательно, что Кристофер Мис, с которым бельгиец проехал весь год, не смог выступить на финальном этапе из-за занятости в других гонках, и Иде стал единоличным обладателем титула.