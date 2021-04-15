В прошлом году высокой концентрацией россиян на себя обращала внимание Формула 2: на старт гонок выходили три пилота из нашей страны – причем двое побеждали в гонках и сражались за места в первой тройке общего зачета. В этом сезоне из наших соотечественников в чемпионате остался лишь Роберт Шварцман – а если мы решим поискать кольцевые соревнования с максимальной концентрацией россиян, то сразу обратим внимание на гонки в категории GT.

В эти выходные на трассе в Монце начнут сезон участники европейской серии GT World Challenge. В этом турнире (причем в составе одной команды – французской ASP) примут участие москвич Константин Терещенко и действующий чемпион, Тимур Богуславский из Казани. И если Тимур проедет только т.н. спринтерские этапы, в рамках которых проходит несколько часовых гонок, и вступить в борьбу в первый майский уик-энд в Брэндс-Хэтче, Константин уже в воскресенье примет участие в трехчасовой гонке на легендарной итальянской трассе.

Но он будет не единственным россиянином в гонках GT, за кого можно болеть в этот уик-энд. В роли гонок поддержки GT WC Europe выступают заезды Lamborghini Super Trofeo – где несколько десятков гонщиков выходят на старт на одинаковых автомобилях модели Huracan мощностью 620 л.с. Одним из этих гонщиков в нынешнем году будет москвич Дмитрий Гвазава.

Выступал на разогреве у Формулы 1, DTM и WTCC

Несколько лет назад москвич уже отметился победой в монокубке – правда, на российских трассах. Дважды он становился лучшим в Кубке России в категории Mitjet. Эти компактные и очень юркие «силуэты» (машина на пространственной раме с навесными пластиковыми панелями) не слишком хорошо известны болельщикам – но для многих россиян стали неплохим «входным билетом» в кольцевые гонки.

Благодаря автомобилям Mitjet Дмитрий среди прочего стал участником уик-эндов сразу трех престижных гоночных турниров – Формулы 1, DTM и чемпионата мира WTCC. Заезды Кубка России становились гонками поддержки по ходу Гран При России в Сочи и этапов кузовных первенств на Moscow Raceway. Правда, на виду у звезд мирового автоспорта Гвазаве обычно не слишком везло: за три упомянутых уик-энда прошло шесть гонок – и попасть на подиум (и то лишь на вторую его ступень) Дмитрию удалось лишь однажды.

Поддерживает Леклера

«Я не первый год поддерживаю Шарля – и очень давно слежу за ним, за тем, как развивается его карьера, – рассказывает Дмитрий. – Он мне нравится и как гонщик, и как человек. Во-первых, он очень талантливый парень, а во-вторых, я вижу в нем очень правильную, очень порядочную личность. И я очень надеюсь, что в будущем он станет чемпионом мира. Отдельно стоит упомянуть Никиту Мазепина – ему я тоже желаю удачу и надеюсь, что он достойно будет представлять нашу страну».

Фото: Target Competition

Быстро догонял и обгонял собственных тренеров

«Дмитрий пришел в гонки из прокатного картинга, – вспоминает Борис Шульмейстер, опытный гонщик, который во времена выступлений Гвазавы был одним из руководителей серии Mitjet. – В те времена его тренировал очень опытный Алексей Карачев, на счету которого есть выступления в Формуле 3 и который потом стал одним из инструкторов Академии Mercedes-AMG – причем инструктором международного уровня.

Я к этому моменту провел в гонках не один сезон – и в целом неплохо представлял, сколько времени требуется на превращение любителя в профессионала и сколько времени тратит молодой гонщик, чтобы оказаться на одном уровне со своим тренером. И Дмитрий смог выйти на один уровень с Алексеем гораздо быстрее, чем я предполагал. Они одновременно дебютировали в серии – и в первом же сезоне Дмитрий в турнирной таблице оказался выше, чем Алексей. Это было неожиданно!»

Однажды совершил 17 обгонов – и после этого полчаса не мог встать

С российских трасс Гвазава перебрался на французские, где начал выступать в местном чемпионате категории GT4 за рулем автомобиля Alpine. Машина оказалась ненадежной, и одним из ее слабых мест было специфически настроенное, требующее очень аккуратной работы сцепление. Из-за этого даже нормально тронуться с места у пилотов получалось не каждый раз.

«Перед одной из гонок я не смог тронуться в момент начала прогревочного круга, – рассказывает Дмитрий. – Из-за этого пришлось стартовать с пит-лейна – но у меня получилось ехать весьма быстро, получилось догонять и обгонять соперников. Я совершил 17 обгонов – и поскольку на трассе в Леденоне, где все происходило, есть заметный перепад высот (она благодаря этому сильно напоминает автодром в Казани), вести там борьбу и обгонять было здорово.

Но проблемой была температура в салоне – она достигала то ли 70-ти, то ли даже 80-ти градусов. И когда я приехал на пит-стоп, чтобы уступить место за рулем напарнику, то буквально вывалился из машины. В глазах потемнело, наступила какая-то дикая слабость – и в результате пришлось полежать минут двадцать, прежде чем я вновь смог проявить интерес к тому, что происходит в гонке и насколько хорошо едет мой напарник».

Фото: Target Competition

Очень ответственно относится к выступлениям

Рассказывая о команде Target Racing, в которой будет выступать в этом году, Дмитрий первым делом обращает внимание на прагматичность подхода этого коллектива. Мол, команда не привозит в паддок шикарные моторхоумы, не устраивает вечеринок для гонщиков и их друзей (хотя в гонках этого уровня такое не редкость) – и полностью сконцентрирована на достижении спортивных результатов. Что у нее в целом получается: в прошлом году сразу в нескольких зачетах Super Trofeo пилоты коллектива закончили сезон в первой тройке.

Сам пилот тоже не обращает внимания на «гламурную» сторону гонок. Если интервью с Гвазавой организовать в виде монолога гонщика, то больше всего времени наверняка уйдет на рассказы о том, как компьютерный симулятор Assetto Corsa помогает бороться с нехваткой наката, как пришлось изменить программу тренировок в межсезонье (из-за особо тяжелой педали тормоза у Huracan пришлось делать больше упражнений на ноги) и как выглядят упражнения для улучшения психологической устойчивости.

Среди прочего в прошлом Дмитрий проходил подготовку в итальянском центре Formula Medicine, услугами которого за последние 30 лет воспользовались больше 70-ти пилотов Формулы 1 – включая, к примеру, Шарля Леклера.

«Там много вроде бы простых и даже немного странных упражнений, – рассказывает гонщик. – К примеру, ты должен раз за разом как можно быстрее нажимать из двух кнопок правильную и не допускать ошибок. Когда ты близок к концу упражнения, неизбежно подскакивает пульс – ты подсознательно понимаешь, что можешь одной ошибкой завалить попытку, хотя вроде бы ты в шаге от победы. Но система отслеживает твой пульс и приостанавливает упражнение (и мешает выполнить его в нужное время). Таким образом, тебе надо и задание выполнять, и контролировать пульс. И все это реально помогает в гонке абстрагироваться от ряда отвлекающих факторов и сосредоточиться на важном».

Фото: Alex Galli

А хладнокровие и сосредоточенность, по словам Дмитрия, в европейских гонках особенно важны – если сравнивать с российскими: «Там на трассе идет настоящая война, у нас по сравнению с ней – можно сказать, детский сад. Никто просто так позиции не сдает, надо протискиваться через силу и работать локтями. Такое чувство, что ты на поле боя и пули летят сразу со всех сторон…»

Так что, есть повод посмотреть за заездами Lamborghini Super Trofeo – тем более, что их можно в прямом эфире увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция первой гонки начнется в субботу в 16:50, второй – в воскресенье в 12:35.

Всего же с апреля по октябрь на европейских трассах пройдет 6 этапов. В заездах участвуют экипажи из двух гонщиков – и напарником Дмитрия будет итальянец Андреа Кола, раньше выступавший в Формуле 3.