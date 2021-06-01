Босс McLaren выйдет на старт гонки GT в Зандворте

19 и 20 июня Зак Браун, являющийся генеральным директором команды McLaren, станет одним из участников этапа Евросерии GT4, который пройдет в голландском Зандворте.

Напомним, что Браун является совладельцем команды United Autosports – именно она выставит на старт соревнований автомобиль McLaren 570S, за руль которого сядет американец. Напарником Брауна по экипажу станет еще второй совладелец United Ричард Дин.

Генеральный директор McLaren в последний раз выступал в заметных соревнованиях 8 лет назад, когда принял участие в нескольких этапах британского первенства GT. Напомним, что в молодости Браун пытался выстроить полноценную гоночную карьеру, пробуя свои силы среди прочего в гонках британской и немецкой Формулы 3, а также в американском первенстве «Инди-Лайтс». Похожим образом складывалась и карьера Дина, пиком которой стали несколько гонок международного чемпионата Формулы 3000 в начале 90-х годов.

За заездами Евросерии GT4 (каждый этап которой состоит из двух гонок) можно наблюдать в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».