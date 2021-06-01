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GT Новости

Босс McLaren выйдет на старт гонки GT в Зандворте

Автор:
, Главный редактор

В дни Гран При Франции американец не только будет следить за выступлениями Норриса и Риккардо, но и сам сядет за руль. Само собой, за руль McLaren

Босс McLaren выйдет на старт гонки GT в Зандворте

19 и 20 июня Зак Браун, являющийся генеральным директором команды McLaren, станет одним из участников этапа Евросерии GT4, который пройдет в голландском Зандворте.

Напомним, что Браун является совладельцем команды United Autosports – именно она выставит на старт соревнований автомобиль McLaren 570S, за руль которого сядет американец. Напарником Брауна по экипажу станет еще второй совладелец United Ричард Дин. 

Генеральный директор McLaren в последний раз выступал в заметных соревнованиях 8 лет назад, когда принял участие в нескольких этапах британского первенства GT. Напомним, что в молодости Браун пытался выстроить полноценную гоночную карьеру, пробуя свои силы среди прочего в гонках британской и немецкой Формулы 3, а также в американском первенстве «Инди-Лайтс». Похожим образом складывалась и карьера Дина, пиком которой стали несколько гонок международного чемпионата Формулы 3000 в начале 90-х годов.

За заездами Евросерии GT4 (каждый этап которой состоит из двух гонок) можно наблюдать в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Прямой эфир: две гонки на «Поль Рикаре» с участием трех пилотов из России

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Прямой эфир: две гонки на «Поль Рикаре» с участием трех пилотов из России
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Об этой статье

Серия GT
Пилоты Зак Браун
Команды United Autosports
Автор Кирилл Качнов

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