Богуславский станет соперником Шварцмана в GT

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Команда ASP объявила, что выступит в главном чемпионате GT на Mercedes AMG. На спринтерских этапах за нее выступят Рафаэле Марченно и Тимур Богуславский, а на марафонских компанию им составит Жюль Гунон.

Итальянец Марчелло, который в юности имел поддержку Ferrari, считается одним из главных специалистов по Гран Туризмо. В его активе – множество побед и титулов. Он становился сильнейшим в FIA GT, GT World Challenge Europe и ADAC GT, а прошлым летом выиграл «24 часа Спа».

Для 22-летнего Богуславского предстоящий чемпионат станет уже пятым в составе ASP, причем с 2020 года пилот из Казани выступает в паре с Марчелло. Тимур закончил три последних сезона GT World Challenge в первой тройке, но чемпионский титул гонщику пока не покорился.

Новый сезон серии стартует в конце апреля в Монце, где одним из соперников Богуславского будет Роберт Шварцман – резервист Ferrari сядет за руль нового купе 296 GT3.

Рафаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Akkodis ASP Team Фото: SRO