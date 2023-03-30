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Богуславский станет соперником Шварцмана в GT

Российский пилот продолжит выступления в серии GT World Challenge Europe – причем выйдет на старт как коротких, так и длинных гонок

Джеймс Ньюболд
Автор:
Богуславский станет соперником Шварцмана в GT
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Команда ASP объявила, что выступит в главном чемпионате GT на Mercedes AMG. На спринтерских этапах за нее выступят Рафаэле Марченно и Тимур Богуславский, а на марафонских компанию им составит Жюль Гунон. 

Итальянец Марчелло, который в юности имел поддержку Ferrari, считается одним из главных специалистов по Гран Туризмо. В его активе – множество побед и титулов. Он становился сильнейшим в FIA GT, GT World Challenge Europe и ADAC GT, а прошлым летом выиграл «24 часа Спа».

Для 22-летнего Богуславского предстоящий чемпионат станет уже пятым в составе ASP, причем с 2020 года пилот из Казани выступает в паре с Марчелло. Тимур закончил три последних сезона GT World Challenge в первой тройке, но чемпионский титул гонщику пока не покорился. 

Новый сезон серии стартует в конце апреля в Монце, где одним из соперников Богуславского будет Роберт Шварцман – резервист Ferrari сядет за руль нового купе 296 GT3.

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Фото: SRO

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