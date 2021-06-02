BMW представила модель M4 GT3: фото

BMW показала замену своей прежней модели М6 для гонок Гран Туризмо. Работы над «четверкой» продолжатся во второй половине 2021 года, а с будущего сезона машину смогут заказать все желающие.

В компании объявили, что добились прогресса в части управляемости, а также стоимости использования автомобиля в гонках. Новинка должна стать проще в освоении для новичков и не столь серьезно нагружать шины.

Стоимость автомобиля составит 415 тысяч евро – это на четыре тысячи меньше, чем было у прежней М6.

Есть вероятность, что новую BMW можно будет увидеть в гонках DTM нынешнего сезона – компания может использовать эти выступления для окончательной доводки. Официально объявлено, что дебют М4 GT3 состоится на июньском этапе серии NLS (бывшей VLN).

Характеристики BMW M4 GT3 (в скобках – M6 GT3):

Размеры: 5020 х 2040 х 1308 мм (4975 х 2046 х 1308 мм)

Колесная база: 2917 мм (2901 мм)

Двигатель: 6-цилиндровый, рядный, турбированный (V8, турбированный)

Рабочий объем: 2,993 куб. см. (4,399 куб. см.)

Мощность: 590 л.с. (580 л.с.)

Трансмиссия: 6-ступенчатая Xtrac (6-ступенчатая Ricardo)

Сцепление: электрогидравлическое (гидравлическое)

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