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GT-Masters / Новость

Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini

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Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini
Автор:
15 июл. 2020 г., 08:39

Бывший пилот Формулы 1 выступит в немецкой серии ADAC GT Masters

Нико Хюлькенберг проведет первую гонку после расставания с Формулой 1. 15-16 августа спортсмен выйдет на старт этапа немецкой кузовной серии ADAC GT Masters на «Нюрбургринге». Пилот будет управлять Lamborghini Huracan GT3 Evo команды mcchip-dkr. Партнером Хюлькенберга по экипажу станет владелец этого коллектива Дэнни Кубасик, который выступает под псевдонимом «Дитер Шмидтманн».

«ADAC GT Masters – впечатляющая гоночная серия с крутыми машинами, – заявил Хюлькенберг. – В то же время я хочу прояснить: мой старт не означает полноценного перехода в гонки класса GT. Я планирую насладиться одной отдельно взятой гонкой. Вы же понимаете: Формула 1 начала сезон и мне тоже не терпится где-то выступить».

В мае 2020 года Нико провел частные тесты Lamborghini Huracan GT3 Evo, на которой стартует в августе. В каком чемпионате пилот продолжит карьеру на постоянной основе, пока неясно.

«Мы привыкли участвовать в менее престижных соревнованиях, поэтому разовое выступление в ADAC GT Masters станет для нас важным шагом, – прокомментировал будущий заезд напарник и босс команды Хюлькенберга Дэнни Кубасик. – Возможность стартовать в самой престижной гоночной серии в мире из тех, что соревнуются на машинах GT3, переполняет меня гордостью. Мы используем этот шанс, чтобы повысить профессиональный уровень всей команды».

До Хюлькенберга в чемпионате ADAC GT Masters выступали и другие пилоты Формулы 1. Среди них были вице-чемпион мира Хайнц-Харальд Френтцен, Карл Вендлингер, Ян Ламмерс, Мика Сало и Хайме Альгерсуари.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , GT , GT-Masters
Местонахождение Нюрбургринг
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Адам Купер

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