Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini
Бывший пилот Формулы 1 выступит в немецкой серии ADAC GT Masters
Нико Хюлькенберг проведет первую гонку после расставания с Формулой 1. 15-16 августа спортсмен выйдет на старт этапа немецкой кузовной серии ADAC GT Masters на «Нюрбургринге». Пилот будет управлять Lamborghini Huracan GT3 Evo команды mcchip-dkr. Партнером Хюлькенберга по экипажу станет владелец этого коллектива Дэнни Кубасик, который выступает под псевдонимом «Дитер Шмидтманн».
«ADAC GT Masters – впечатляющая гоночная серия с крутыми машинами, – заявил Хюлькенберг. – В то же время я хочу прояснить: мой старт не означает полноценного перехода в гонки класса GT. Я планирую насладиться одной отдельно взятой гонкой. Вы же понимаете: Формула 1 начала сезон и мне тоже не терпится где-то выступить».
В мае 2020 года Нико провел частные тесты Lamborghini Huracan GT3 Evo, на которой стартует в августе. В каком чемпионате пилот продолжит карьеру на постоянной основе, пока неясно.
«Мы привыкли участвовать в менее престижных соревнованиях, поэтому разовое выступление в ADAC GT Masters станет для нас важным шагом, – прокомментировал будущий заезд напарник и босс команды Хюлькенберга Дэнни Кубасик. – Возможность стартовать в самой престижной гоночной серии в мире из тех, что соревнуются на машинах GT3, переполняет меня гордостью. Мы используем этот шанс, чтобы повысить профессиональный уровень всей команды».
До Хюлькенберга в чемпионате ADAC GT Masters выступали и другие пилоты Формулы 1. Среди них были вице-чемпион мира Хайнц-Харальд Френтцен, Карл Вендлингер, Ян Ламмерс, Мика Сало и Хайме Альгерсуари.
Читайте также:
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , GT , GT-Masters
|Местонахождение
|Нюрбургринг
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Автор
|Адам Купер