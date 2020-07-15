Нико Хюлькенберг проведет первую гонку после расставания с Формулой 1. 15-16 августа спортсмен выйдет на старт этапа немецкой кузовной серии ADAC GT Masters на «Нюрбургринге». Пилот будет управлять Lamborghini Huracan GT3 Evo команды mcchip-dkr. Партнером Хюлькенберга по экипажу станет владелец этого коллектива Дэнни Кубасик, который выступает под псевдонимом «Дитер Шмидтманн».

«ADAC GT Masters – впечатляющая гоночная серия с крутыми машинами, – заявил Хюлькенберг. – В то же время я хочу прояснить: мой старт не означает полноценного перехода в гонки класса GT. Я планирую насладиться одной отдельно взятой гонкой. Вы же понимаете: Формула 1 начала сезон и мне тоже не терпится где-то выступить».

В мае 2020 года Нико провел частные тесты Lamborghini Huracan GT3 Evo, на которой стартует в августе. В каком чемпионате пилот продолжит карьеру на постоянной основе, пока неясно.

«Мы привыкли участвовать в менее престижных соревнованиях, поэтому разовое выступление в ADAC GT Masters станет для нас важным шагом, – прокомментировал будущий заезд напарник и босс команды Хюлькенберга Дэнни Кубасик. – Возможность стартовать в самой престижной гоночной серии в мире из тех, что соревнуются на машинах GT3, переполняет меня гордостью. Мы используем этот шанс, чтобы повысить профессиональный уровень всей команды».

До Хюлькенберга в чемпионате ADAC GT Masters выступали и другие пилоты Формулы 1. Среди них были вице-чемпион мира Хайнц-Харальд Френтцен, Карл Вендлингер, Ян Ламмерс, Мика Сало и Хайме Альгерсуари.