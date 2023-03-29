Заехать в дюжину. Кто такой Никита Бедрин и чего ждать от него в Формуле 3?
В сезоне 2023 года в уик-эндах Гран При участвует лишь один российский гонщик – ему всего 17 лет и он делает первые шаги в самой «младшей» серии поддержки Ф1. Мы решили побольше узнать о дебютанте и его взглядах на гонки
В этом мальчишке сразу видна несвойственная его сверстникам серьезность, которая уже в юные годы отличает настоящих профессионалов. Да и послужной список Никиты Бедрина говорит сам за себя – дважды выиграв российский картинговый чемпионат, уроженец Белгорода начал международную карьеру, по ходу которой поднимался на подиум чемпионата Европы по картингу и регулярно выигрывал в Формуле 4.
Этой зимой Никита попробовал силы в ближневосточной Формуле Regional – поначалу результаты выглядели не особенно здорово, но в четырех последних гонках пилот одержал две победы, опередив, в том числе, и многих из тех, с кем сейчас соперничает на трассах Формулы 3, где выступает за команду Jenzer.
В пестром пелотоне Ф3 Бедрин – второй по молодости (он уступает лишь Николе Цолову – болгарскому протеже Фернандо Алонсо). Свое 17-летие белгородский гонщик отпраздновал только в начале января. Однако сам он считает, что уже готов к выступлениям на столь серьезном уровне.
«Мне кажется, что в самый раз, – ответил Никита на вопрос Motorsport.com, не рановато ли он перешел в Формулу 3. – Думаю, если бы я поехал сезон в Формуле Regional, то едва ли научился бы там многому. Их машина куда ближе к Ф4, чем к Ф3.
А тут нужно уметь экономить резину и быстро адаптироваться к квалификации и гонке. Так что для знакомства с Формулой Regional мне вполне хватило зимней серии, которую я проехал в Азии».
Никита Бедрин, Jenzer
Говоря о сложностях Формулы 3, пилот отметил: «Здесь необходимо быстро осваиваться в незнакомых условиях – у нас есть всего 45 минут тренировки. Этого очень мало, мы успеваем проехать всего пять быстрых попыток – и время заканчивается».
По словам Бедрина, в дебютном сезоне он считает главной задачей попадать по итогам квалификации в первую дюжину. Именно столько гонщиков по правилам разворачивают на реверсивной субботней решетке. Потому тем, кто попал в число 12 быстрейших, автоматически гарантированы хорошие стартовые позиции в обоих заездах этапа.
«Важнее всего проезжать квалификацию в топ-12, и тогда в гонках будет намного легче зарабатывать очки, – объяснил Никита. – Даже если [в квалификации] будешь 12-м, все равно в субботней гонке стартуешь с поула, и это в любом случае большое достижение. Так что можно бороться за очки в первой гонке, а затем и во второй».
Но в серии, где выступают 30 пилотов на одинаковой технике – причем их результаты укладываются в полторы секунды, – добиться такого юному дебютанту будет непросто.
«Я не смотрю на лидеров. Думаю, они вообще будут меняться от этапа к этапу, – отметил Бедрин. – Для меня главное – собственные результаты. И я считаю, что если постараться, заехать в топ-12 в квалификации можно на каждом этапе».
Старт первой гонки нового сезона Ф3 в Бахрейне. Отыскать черно-голубую машину Бедрина (от партнеров по Jenzer ее можно отличить по оранжевому заднему крылу) можно во второй части пелотона
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Дебютный уик-энд в Сахире не позволил гонщику Jenzer добиться своего: он стартовал из начала третьего десятка, а гонки завершил 16-м и 17-м. Тем не менее, россиянин смог вынести из таких результатов определенный позитив.
«Квалификация в Бахрейне вышла неплохой, хотя я немного ошибался, – рассказал он. – Но больше всего мне понравилась вторая гонка. Я старался экономить резину, и у меня это неплохо получилось.
Скорость [на второй части дистанции] была пусть и не как у лидеров, но по крайней мере лучше тех, с кем я ехал рядом».
Рядом с Никитой на этапах Ф3 можно увидеть Егора Оруджева – участника «24 часов Ле-Мана» и победителя нескольких гонок Формулы Renault 3.5 (вообще говоря, петербуржец должен был выигрывать в этой серии титул, но перед решающим этапом очень неудачно слег с ангиной).
«Стараюсь помогать, чем могу, – рассказал Егор. – Смотрю данные, работаю с инженером. Но возможности очень ограничены – записей с бортовых камер нет, на трибуну, чтобы посмотреть со стороны, тоже не пускают.
Еще одна сложность в том, что пока изучишь телеметрию с тренировки и сделаешь выводы – уже надо выезжать на квалификацию. Но все равно, своего рода взгляд со стороны всегда полезен».
Никита Бедрин
Контракт Никиты с Jenzer рассчитан на полный сезон 2023 года. Однако сам гонщик не скрывает, что рассчитывает стартовать в Ф3 и после этого.
«Это первый разгонный год, когда нужно вкатиться, – сказал белгородец – Если мы и дальше будем продолжать работать с этой командой – думаю, нам по силам улучшить многие вещи. В Ф3 вообще большое преимущество получают те, кто едут второй год».
В эти выходные Бедрина и его соперников ждет незнакомая трасса в Альберт-парке – Формула 3 никогда прежде не приезжала в Мельбурн. Тем интереснее будет посмотреть, каким окажется расклад сил – и сможет ли единственный российский участник уик-энда сделать еще шаг к собственной цели.
Интервью Олега Карпова
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