Вести выиграл дождевую гонку Формулы 3 в Австрии

Фредерик Вести одержал свою первую победу в Формуле 3. Он лидировал в первой гонке уик-энда в Австрии, которая была остановлена на 15-м круге из-за сильного дождя.

На второе место на старте прорвался Лирим Цендели. На первом круге он пытался атаковать Вести и на короткий миг смог его пройти, но на следующем повороте вернул позицию.

Для Циндели этот подиум стал первым в карьере в Формуле 3. Третьим гонку закончил Дэвид Бекманн.

Дождь начался перед самым стартом. Несколько пилотов рискнули выехать на сликах, однако после прогревочного круга они срочно отправились в боксы за дождевой резиной, оказавшись в конце. К счастью, в первой десятке стартовавших все изначально были на дождевых шинах.

Россиянин Александр Смоляр стартовал 12-м. Он сумел подняться на одну позицию, но на пятом круге в конце стартовой прямой потерял управление на мокрой трассе и ударился о барьер. Для эвакуации его поврежденного болида на трассе в первый раз ввели режим виртуального автомобиля безопасности.

Спустя еще несколько кругов на трассе появился уже вполне реальный автомобиль безопасности, который выехал после вылета Клемента Новалака, причиной которого стал прокол заднего колеса. Несмотря на вылет в зону безопасности и спущенную шину Новалак смог вернуться на трассу и самостоятельно добраться до боксов, где ему сменили колеса.

Наконец, на 13-ом круге с трассы независимо друг от друга вылетели Роман Станек и Себастиан Фернандес. После этого на трассе появились сначала автомобиль безопасности, а затем и красные флаги, после чего пилоты отправились в боксы. Спустя некоторое время организаторы объявили о том, что гонка возобновлена не будет.