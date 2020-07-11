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Формула 3 / Шпильберг / Отчет о гонке

Вести выиграл дождевую гонку Формулы 3 в Австрии

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Вести выиграл дождевую гонку Формулы 3 в Австрии
Автор:
, Редактор
11 июл. 2020 г., 09:10

Россиянин Александр Смоляр разбил болид и не смог финишировать

Фредерик Вести одержал свою первую победу в Формуле 3. Он лидировал в первой гонке уик-энда в Австрии, которая была остановлена на 15-м круге из-за сильного дождя.

На второе место на старте прорвался Лирим Цендели. На первом круге он пытался атаковать Вести и на короткий миг смог его пройти, но на следующем повороте вернул позицию.

Для Циндели этот подиум стал первым в карьере в Формуле 3. Третьим гонку закончил Дэвид Бекманн.

Дождь начался перед самым стартом. Несколько пилотов рискнули выехать на сликах, однако после прогревочного круга они срочно отправились в боксы за дождевой резиной, оказавшись в конце. К счастью, в первой десятке стартовавших все изначально были на дождевых шинах.

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Россиянин Александр Смоляр стартовал 12-м. Он сумел подняться на одну позицию, но на пятом круге в конце стартовой прямой потерял управление на мокрой трассе и ударился о барьер. Для эвакуации его поврежденного болида на трассе в первый раз ввели режим виртуального автомобиля безопасности. 

Спустя еще несколько кругов на трассе появился уже вполне реальный автомобиль безопасности, который выехал после вылета Клемента Новалака, причиной которого стал прокол заднего колеса. Несмотря на вылет в зону безопасности и спущенную шину Новалак смог вернуться на трассу и самостоятельно добраться до боксов, где ему сменили колеса.

Наконец, на 13-ом круге с трассы независимо друг от друга вылетели Роман Станек и Себастиан Фернандес. После этого на трассе появились сначала автомобиль безопасности, а затем и красные флаги, после чего пилоты отправились в боксы. Спустя некоторое время организаторы объявили о том, что гонка возобновлена не будет.

Позиция Гонщик Команда Время Отставание Очки
1 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam -    
2 Germany Лирим Цендели Italy Trident 2.000 2.000  
3 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 3.900 1.900  
4 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 4.700 0.800  
5 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 5.000 0.300  
6 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 6.800 1.800  
7 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 6.900 0.100  
8 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 7.700 0.800  
9 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 8.600 0.900  
10 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 9.600 1.000  
11 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 11.000 1.400  
12 Germany Дэвид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 11.600 0.600  
13 United Kingdom Макс Фьютрелл United Kingdom Hitech Racing 12.500 0.900  
14 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 12.600 0.100  
15 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 13.700 1.100  
16 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 14.000 0.300  
17 United Kingdom Энаам Ахмед United Kingdom Carlin 15.200 1.200  
18 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 16.600 1.400  
19 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 17.500 0.900  
20 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 17.800 0.300  
21 Australia Джек Дуэн Germany HWA AG 18.100 0.300  
22 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 19.200 1.100  
23 Brazil Игорь Фрага Czech Republic Charouz Racing System 19.900 0.700  
24 United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 21.100 1.200  
25 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 21.600 0.500  
26 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 22.800 1.200  
27 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 23.700 0.900  
28 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 1 lap    
29 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 1 lap    
30 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 9 laps    
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Автор Сергей Иванов

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