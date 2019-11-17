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Формула 3 / Отчет о гонке

Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге

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Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге
Автор:
, Главный редактор
17 нояб. 2019 г., 08:19

На престижной гонке, которая проходила на весьма коварной городской трассе, победу одержал пилот, в этом году закончивший чемпионат Формулы 3 за пределами первой десятки общего зачета и ни разу не поднимавшийся на подиум в гонках.

 

Рихард Версхор, представляющий команду MP Motorsport, стал победителем основной гонки Формулы 3 в рамках Гран При Макао. Россиянин Роберт Шварцман начал заезд со второй позиции, но выбыл из борьбы уже на подходе ко второму повороту городской трассы.

Петербуржец, выступающий в составе команды Prema Theodore Racing, не допустил видимых ошибок на старте – однако на прямой к первому повороту оказался под атакой сразу двух соперников. Одним из этих соперников был датчанин Кристиан Лундгор – и при прохождении первого поворота трассы пилот команды ART Grand Prix зацепил задним колесом своего болида переднее крыло машины россиянина. Один из фрагментов крыла проколол переднюю шину болида Шварцмана, после чего петербуржец припарковал автомобиль в специальном кармане во втором повороте.

Стартовавший с поула Юри Випс уже на первом круге оторвался от соперников примерно на две секунды, а ехавшие следом Версхор (голландец был вторым пилотом, атаковавшим Шварцмана вскоре после старта) и Лундгор не спешили ввязываться в борьбу. В итоге следующим ярким событием в гонке стала авария Фердинанда Габсбурга – на 4-м круге австриец серьезно разбил машину и спровоцировал выезд на трассу машины безопасности.

 

Гонка возобновилась за 8 кругов до финиша – и сразу же после пересечения линии старта Версхор атаковал Випса и обошел эстонца по внешнему радиусу на подходе к повороту Лиссабон – то есть в зоне самого жесткого торможения после секции из трех прямых, связанных быстрыми поворотами.

После этого Випс дважды подряд пытался организовать контратаку на позиции голландца в той же самой точке трассы – но через два круга на трассу вновь выехал сэйфти-кар. Нейтрализовать гонку потребовалось для эвакуации остановившегося на трассе болида немки Софии Флерш – той самой, которая год назад попала на этой же трассе в тяжелую аварию, закончившую компрессионным переломом позвоночника.

Когда автомобиль безопасности покинул трассу, пилотам оставалось пройти 4 полных круга – все это время Випс активно прессинговал лидера, но так и не смог выйти вперед. Эстонца  подвела система DRS: если накануне ее из-за некорректной работы отключили организаторы, в воскресенье на машине Випса она в решающие моменты гонки срабатывала через раз. По словам эстонского пилота, из-за этого он допустил ошибку на торможении, после чего на одной из шин появилась проплешина и возможность вести борьбу за победу была потеряна. 

Победа Версхора стала определенной неожиданностью. Голландский пилот впервые выступал в Макао, а раньше по ходу сезона не добивавшийся особых успехов. В частности, в гонках чемпионата Формулы 3 в этом сезоне голландец ни разу не поднимался выше 4-го места и закончил сезон на 13-й позиции. 

Еще один новичок Макао занял третью ступень подиума: американец Логан Сарджент отыграл одну позицию на старте, а во время первого рестарта – в том же месте, где был совершен решающий обгон в борьбе за победу – опередил Лундгора в борьбе за 3-е место.

Полные результаты заезда можно найти здесь.

 

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Автор Кирилл Качнов

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