В квалификационной гонке Гран При Макао из-за поломки отключили DRS

Квалификационная гонка Формулы 3, которая прошла в ходе внезачетного Гран При Макао, прошла без системы DRS, которую отключили из-за поломки. Причиной стала поломка датчика, обеспечивающего функционирование всей системы.

Система DRS, которая позволяет отключать антикрыло на прямых и тем самым облегчать обгоны, ранее в Гран При Макао не применялась. В том числе за счет ее использования максимальная скорость на прямых в квалификации достигала почти 300 км/ч, более чем на 20 км/ч быстрее, чем годом ранее.

Система DRS в Формуле 3 несколько отличается от применяемой в Формуле 1, где она в свое время дебютировала. Кроме того, в Ф3 пилоты управляют одинаковыми болидами. По мнению Даниэля Тиктума, который выиграл Гран При Макао в 2017 и 2018 годах, нововведение делает сопротивление обгонам на трассе практически невозможным, если преследователь смог приблизиться ближе, чем на секунду, после чего использование DRS разрешается.

Квалификационную гонку Гран При Макао выиграл Юри Випс. Второе место занял россиянин Роберт Шварцман, который так и не сумел сократить отрыв от лидера до одной секунды. Таким образом, отказ DRS не повлиял на победителя гонки.

В FIA до сих пор не ответили на запрос о том, будет ли DRS использоваться в основной гонке в воскресенье.