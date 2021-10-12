В Формуле 3 с 2022 года изменится состав команд
В новом сезоне молодежного чемпионата Van Amersfoort Racing заменит аутсайдеров из HWA Racelab.
После завершения чемпионата-2021 в Сочи организаторы Формулы 3 опубликовали список из десяти команд, которые выступят в серии в рамках следующего трехлетнего цикла.
Девять нынешних участников продолжат выступления, а место немецкой HWA Racelab решено было отдать сильному коллективу из Нидерландов Van Amersfoort Racing – именно в его составе провел свой единственный сезон в Ф3 Макс Ферстаппен.
Каждая команда, как и прежде, сможет выставить на старт этапов по три автомобиля.
Вместе с Van Amersfoort участниками Формулы 3 на 2022-24 годы стали действующие чемпионы из Trident, а также ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, Charouz Racing System, Hitech Grand Prix, Jenzer Motorsport, MP Motorsport и Prema Racing.
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Фото: PhotoCiabatti