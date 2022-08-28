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Формула 3 / Спа Отчет о гонке

В Формуле 3 опять новый победитель. Теперь выиграл парень с Барбадоса

Зейн Малони, несмотря на серьезную аварию в субботу, стал сильнейшим в воскресенье. Александр Смоляр финишировал девятым

Меган Уайт
Автор:
В Формуле 3 опять новый победитель. Теперь выиграл парень с Барбадоса
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Если бы сезон в Ф3 был более долгим – весьма вероятно, что на вершине подиума здесь успели бы побывать все участники. Пока в 14 прошедших гонках этого добились уже 11 разных пилотов. 

В воскресенье в Спа список пополнил Зейн Малони. 18-летний пилот с небольшого карибского острова Барбадос стартовал вторым, обошел было Кайо Коллета, но вскоре откатился на третье место. 

Однако гонщику удалось опередить Оливера Гете, а затем и вторично отобрать лидерство у Коллета. 

Роман Станек финишировал вторым, а Коллет закончил дистанцию третьим, но получил пять секунд штрафа за то, что в пылу борьбы с Малони опасно вернулся на трассу после выезда за ее пределы. 

Это принесло место на подиуме победителю субботы Олли Бирману. 

Александр Смоляр стартовал в Адреннах седьмым и добрался до финиши на девятой позиции.

Лидеры общего зачета Исак Хаджар и Виктор Мартен не заработали очков, последний и вовсе попал в аварию из-за горячности соперника. Из-за этого ситуация в таблице за четыре гонки до конца сезона обострилась о предела. Хаджар впереди со 106 очками, но на пятки ему наступают Бирман (105), Мартен (104), Артут Леклер (101) и Станек (96).

Молодежная серия продолжит сезон через неделю в Зандфорте.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Спа

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Barbados Зейн Малони Italy Trident 45'33.153  
2 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 45'34.199 1.046
3 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 45'38.837 5.684
4 Oliver Goethe Spain Campos Racing 45'39.890 6.737
5 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 45'40.586 7.433
6 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 45'42.450 9.297
7 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 45'43.984 10.831
8 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 45'44.032 10.879
9 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 45'44.818 11.665
10 Japan Рис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 45'46.513 13.360
11 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 45'46.761 13.608
12 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 45'48.008 14.855
13 Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 45'48.937 15.784
14 France Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 45'49.576 16.423
15 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 45'50.062 16.909
16 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 45'51.105 17.952
17 United States Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 45'51.464 18.311
18 United States Брэд Бенавидес United Kingdom Carlin 45'53.254 20.101
19 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 45'53.763 20.610
20 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 45'54.093 20.940
21 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 45'54.721 21.568
22 Pepe Martí Spain Campos Racing 45'56.906 23.753
23 Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 45'57.844 24.691
24 Enzo Trulli United Kingdom Carlin 45'58.061 24.908
25 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 45'58.557 25.404
26 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 46'47.121 1'13.968
  Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 12 laps  
  Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 17 laps  
  France Виктор Мартен France ART Grand Prix 17 laps  
  India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 18 laps  
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