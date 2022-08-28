В Формуле 3 опять новый победитель. Теперь выиграл парень с Барбадоса
Зейн Малони, несмотря на серьезную аварию в субботу, стал сильнейшим в воскресенье. Александр Смоляр финишировал девятым
Если бы сезон в Ф3 был более долгим – весьма вероятно, что на вершине подиума здесь успели бы побывать все участники. Пока в 14 прошедших гонках этого добились уже 11 разных пилотов.
В воскресенье в Спа список пополнил Зейн Малони. 18-летний пилот с небольшого карибского острова Барбадос стартовал вторым, обошел было Кайо Коллета, но вскоре откатился на третье место.
Однако гонщику удалось опередить Оливера Гете, а затем и вторично отобрать лидерство у Коллета.
Роман Станек финишировал вторым, а Коллет закончил дистанцию третьим, но получил пять секунд штрафа за то, что в пылу борьбы с Малони опасно вернулся на трассу после выезда за ее пределы.
Это принесло место на подиуме победителю субботы Олли Бирману.
Александр Смоляр стартовал в Адреннах седьмым и добрался до финиши на девятой позиции.
Лидеры общего зачета Исак Хаджар и Виктор Мартен не заработали очков, последний и вовсе попал в аварию из-за горячности соперника. Из-за этого ситуация в таблице за четыре гонки до конца сезона обострилась о предела. Хаджар впереди со 106 очками, но на пятки ему наступают Бирман (105), Мартен (104), Артут Леклер (101) и Станек (96).
Молодежная серия продолжит сезон через неделю в Зандфорте.
Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Спа
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В Формуле 3 опять новый победитель. Теперь выиграл парень с Барбадоса
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