В Формуле 3 набралось так много гонщиков, что организаторы расширили очковую зону
С 2020 года очки в Формуле 3 будет получать первая десятка пилотов. Прежде очки начисляли только восьмерым гонщикам. Организатор чемпионата объяснил, что увеличение очковой зоны связано с растущим числом участников. Ожидается, что на старт гонок будет выходить по 30 пилотов
Чемпионат FIA Формулы 3, который служит гонками поддержки для Формулы 1, изменил очковую систему. С нового сезона очки будут присуждать не первой восьмерке финишировавших, как было раньше, а первой десятке. Глава FIA Формулы 3 Бруно Мишель объяснил такое решение большим количеством участников.
«Когда на старт выходят 30 пилотов, попадание в первую десятку становится огромным достижением, – заявил Мишель. – И мы считаем, что это достижение должно вознаграждаться в обеих гонках уикенда». В прошлом сезоне первой десятке начисляли очки только в субботнем заезде FIA Формулы 3. В более короткой воскресной гонке баллы присуждали первой восьмерке по схеме 15-12-10-8-6-4-2-1. Новая схема выглядит так: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.
Изменения также затронут стартовый порядок воскресной гонки. Если в прошлом сезоне организаторы переворачивали топ-8 по итогам субботнего заезда, чтобы вторую гонку с поула начинал обладатель восьмой позиции, то теперь переворачивать будут всю десятку. Это значит, что пилот, финишировавший 10-м в субботу, на следующий день сможет стартовать впереди всех.
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В 2020 году в сезоне FIA Формулы 3 должны принять участие 30 пилотов. 27 вакансий уже заполнены; свободные места остались в MP Motorsport и Campos Racing. В прошлом году в чемпионате также участвовали 30 спортсменов, однако тогда система начисления очков никого не смущала.
Первый этап FIA Формулы 3 этого сезона состоится 21 марта в Бахрейне.
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Об этой статье
|Серия
|Ф3 , Формула 3
|Команды
|Campos Racing , MP Motorsport
|Автор
|Валентин Хорунжий
В Формуле 3 набралось так много гонщиков, что организаторы расширили очковую зону
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