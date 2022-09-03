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Формула 3 / Зандфорт Отчет о гонке

Участник смертельной аварии Юбера впервые поднялся на подиум в Ф3

Субботняя гонка молодежной серии в Зандфорте завершилась победой Кайо Коллета, вторым финишировал Хуан-Мануэль Корреа

Меган Уайт
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Участник смертельной аварии Юбера впервые поднялся на подиум в Ф3
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Имя Корреа – уроженца Эквадора, стартующего под американским флагом – обрело печальную известность в 2019 году. Тогда по ходу гонки Формулы 2 в Спа произошла серьезная авария в повороте Радийон, приведшая к гибели Антуана Юбера. 

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Корреа получил в том столкновении сложные переломы ноги. Он долго восстанавливался, но в 2021-м смог продолжить карьеру в Формуле 3. В первом сезоне Хуан-Мануэль выглядел не слишком сильно, но сейчас постепенно прибавляет – и в этот уик-энд в Спа впервые поднялся на подиум. 

Гонщик уступил на финише лишь Кайон Коллету (на фото). Тот стартовал в субботу четвертым, уже после пары поворотов вышел на второе место и начал наседать на лидирующего в реверсивного поула Корреа. На пятом круге бразильцу удалось провести обгон с использованием DRS, что и стало для него залогом второй победы в сезоне. 

Кайо Коллет, MP Motorsport

Кайо Коллет, MP Motorsport

Фото: Formula Motorsport Ltd

Зак О'Салливан замкнул тройку призеров, обогнав по ходу дистанции стартовавшего вторым Грегуара Соси.

Никто из пятерки лидеров сезона не смог финишировать выше шестого места, потому ситуация в общем зачете осталась практически неизменной. Возглавляющего таблицу Исака Хаджара и занимающего пятое место Романа Станека разделяют 14 очков, главной для пилотов станет воскресная гонка с более щедрыми баллами, в которой первым стартует Джек Кроуфорд.

Александр Смоляр в этот раз начинал борьбу 15-м и до финиша отыграл всего одну позицию. 

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Зандфорте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Кайо Коллет Netherlands MP Motorsport -  
2 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 4.0 4.000
3 Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 4.9 4.900
4 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 5.8 5.800
5 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 6.6 6.600
6 France Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 7.5 7.500
7 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 8.1 8.100
8 Colombia Себастьян Монтойя Spain Campos Racing 9.9 9.900
9 United States Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 10.5 10.500
10 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 11.0 11.000
11 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 12.3 12.300
12 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 15.6 15.600
13 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 17.2 17.200
14 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 17.9 17.900
15 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 19.9 19.900
16 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 20.6 20.600
17 Barbados Зейн Малони Italy Trident 21.1 21.100
18 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 23.8 23.800
19 Pepe Martí Spain Campos Racing 23.9 23.900
20 Germany Давид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 24.1 24.100
21 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 24.5 24.500
22 Japan Рис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 27.1 27.100
23 Enzo Trulli United Kingdom Carlin 30.7 30.700
24 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 31.2 31.200
25 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 34.6 34.600
26 United States Брэд Бенавидес United Kingdom Carlin 44.1 44.100
27 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 1'03.6 1'03.600
28 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 1'05.5 1'05.500
29 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 1 lap  
30 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 1 lap  
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