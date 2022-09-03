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Имя Корреа – уроженца Эквадора, стартующего под американским флагом – обрело печальную известность в 2019 году. Тогда по ходу гонки Формулы 2 в Спа произошла серьезная авария в повороте Радийон, приведшая к гибели Антуана Юбера.

Корреа получил в том столкновении сложные переломы ноги. Он долго восстанавливался, но в 2021-м смог продолжить карьеру в Формуле 3. В первом сезоне Хуан-Мануэль выглядел не слишком сильно, но сейчас постепенно прибавляет – и в этот уик-энд в Спа впервые поднялся на подиум.

Гонщик уступил на финише лишь Кайон Коллету (на фото). Тот стартовал в субботу четвертым, уже после пары поворотов вышел на второе место и начал наседать на лидирующего в реверсивного поула Корреа. На пятом круге бразильцу удалось провести обгон с использованием DRS, что и стало для него залогом второй победы в сезоне.

Кайо Коллет, MP Motorsport Фото: Formula Motorsport Ltd

Зак О'Салливан замкнул тройку призеров, обогнав по ходу дистанции стартовавшего вторым Грегуара Соси.

Никто из пятерки лидеров сезона не смог финишировать выше шестого места, потому ситуация в общем зачете осталась практически неизменной. Возглавляющего таблицу Исака Хаджара и занимающего пятое место Романа Станека разделяют 14 очков, главной для пилотов станет воскресная гонка с более щедрыми баллами, в которой первым стартует Джек Кроуфорд.

Александр Смоляр в этот раз начинал борьбу 15-м и до финиша отыграл всего одну позицию.

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Зандфорте