Участник смертельной аварии Юбера впервые поднялся на подиум в Ф3
Субботняя гонка молодежной серии в Зандфорте завершилась победой Кайо Коллета, вторым финишировал Хуан-Мануэль Корреа
Имя Корреа – уроженца Эквадора, стартующего под американским флагом – обрело печальную известность в 2019 году. Тогда по ходу гонки Формулы 2 в Спа произошла серьезная авария в повороте Радийон, приведшая к гибели Антуана Юбера.
Корреа получил в том столкновении сложные переломы ноги. Он долго восстанавливался, но в 2021-м смог продолжить карьеру в Формуле 3. В первом сезоне Хуан-Мануэль выглядел не слишком сильно, но сейчас постепенно прибавляет – и в этот уик-энд в Спа впервые поднялся на подиум.
Гонщик уступил на финише лишь Кайон Коллету (на фото). Тот стартовал в субботу четвертым, уже после пары поворотов вышел на второе место и начал наседать на лидирующего в реверсивного поула Корреа. На пятом круге бразильцу удалось провести обгон с использованием DRS, что и стало для него залогом второй победы в сезоне.
Кайо Коллет, MP Motorsport
Фото: Formula Motorsport Ltd
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Никто из пятерки лидеров сезона не смог финишировать выше шестого места, потому ситуация в общем зачете осталась практически неизменной. Возглавляющего таблицу Исака Хаджара и занимающего пятое место Романа Станека разделяют 14 очков, главной для пилотов станет воскресная гонка с более щедрыми баллами, в которой первым стартует Джек Кроуфорд.
Александр Смоляр в этот раз начинал борьбу 15-м и до финиша отыграл всего одну позицию.
Результаты субботней гонки Формулы 3 в Зандфорте
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Участник смертельной аварии Юбера впервые поднялся на подиум в Ф3
Субботняя гонка молодежной серии в Зандфорте завершилась победой Кайо Коллета, вторым финишировал Хуан-Мануэль Корреа
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