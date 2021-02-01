Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

Гонщик перуанского происхождения, выступающий под американским флагом, последние полтора года не выходил на старт – в августе 2019-го он получил тяжелые травмы ног в аварии на этапе Формулы 2 в Спа, столкнувшись с машиной Антуана Юбера.

Корреа перенес несколько операций и прошел сложный путь восстановления – казалось, что его карьера завершена, однако в понедельник команда ART объявила, что Хуан-Мануэль станет ее пилотом в новом сезоне Формулы 3.

«Я очень благодарен ART, невероятно ценю их веру в меня и эту возможность вернуться, – цитирует 21-летнего пилота пресс-служба. – Сезон в Ф3 станет переходным, мои мечты по-прежнему связаны с Формулой 1, и это лишь первый шаг на пути моего возвращения.

Я полтора года не сидел за рулем гоночной машины, так что многому предстоит учиться заново. Но у меня есть цель, и ради нее я готов много работать.

Я вступаю в сезон без каких-либо установок, не оказываю на себя никого давления и просто постараюсь сделать все возможное. Я хочу заниматься тем, что люблю – побеждать».

В 2017-18 годах Корреа уже выступал в этом молодежном чемпионате, который тогда назывался GP3. Его лучшим результатом стал финиш в гонке на четвертом месте.

Новый сезон Формулы 3, одним из участником которого станет россиянин Александр Смоляр, стартует в Барселоне 8-9 мая.