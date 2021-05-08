Олли Калдуэлл, выступающий за команду Prema, выиграл вторую гонку первого этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. Стартовавший с 7-й позиции британец по ходу гонки отыграл у соперников пару позиций, но в число претендентов на победу попал только после двух столкновений в борьбе за лидерство.

В первой половине гонки борьбу за победу вели стартовавшие с двух первых позиций Энцо Фиттипальди (внук двукратного чемпиона Ф1) и Дэвид Шумахер (сын Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона Ф1). Немец и бразилец по разу обогнали друг друга, но в итоге Фиттипальди (на заглавном фото) врезался в соперника после прыжка на поребрике и оба гонщика выбыли из борьбы.

Лидерство досталось Маттео Наннини, сыну экс-пилота Формулы 1 Алессандро Наннини, но и он за несколько кругов до финиша потерял место в лидирующей группе в результате аварии. Атаку на позиции итальянца попытался организовать Деннис Хаугер, но в районе апекса первого поворота автомобиль норвежца заскользил, ударил машину Наннини и развернул ее.

Третьей парой соперников, столкнувшихся в борьбе за лидерство, рисковали стать Калдуэлл и юниор Alpine Виктор Мартинс. Однако ошибка француза в попытках атаковать соперника в первом повороте последнего круга привела не к контакту, а к простому выезду за пределы трассы.

Единственный российский участник серии Александр Смоляр прекратил борьбу вскоре после старта. На входе в первый поворот автомобиль гонщика команды ART зацепил задним колесом переднее крыло одного из соперников, что привело к потере давления в шине. В результате в следующем повороте россиянин не удержал свой автомобиль на траектории и, врезавшись в автомобиль бронзового призера прошлого сезона Логана Сарджента, вылетел с трассы.