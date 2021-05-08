Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий
По ходу заезда с соперниками столкнулись и сын Шумахера, и внук Фиттипальди, и единственный российский участник серии
Олли Калдуэлл, выступающий за команду Prema, выиграл вторую гонку первого этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. Стартовавший с 7-й позиции британец по ходу гонки отыграл у соперников пару позиций, но в число претендентов на победу попал только после двух столкновений в борьбе за лидерство.
В первой половине гонки борьбу за победу вели стартовавшие с двух первых позиций Энцо Фиттипальди (внук двукратного чемпиона Ф1) и Дэвид Шумахер (сын Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона Ф1). Немец и бразилец по разу обогнали друг друга, но в итоге Фиттипальди (на заглавном фото) врезался в соперника после прыжка на поребрике и оба гонщика выбыли из борьбы.
Лидерство досталось Маттео Наннини, сыну экс-пилота Формулы 1 Алессандро Наннини, но и он за несколько кругов до финиша потерял место в лидирующей группе в результате аварии. Атаку на позиции итальянца попытался организовать Деннис Хаугер, но в районе апекса первого поворота автомобиль норвежца заскользил, ударил машину Наннини и развернул ее.
Третьей парой соперников, столкнувшихся в борьбе за лидерство, рисковали стать Калдуэлл и юниор Alpine Виктор Мартинс. Однако ошибка француза в попытках атаковать соперника в первом повороте последнего круга привела не к контакту, а к простому выезду за пределы трассы.
Единственный российский участник серии Александр Смоляр прекратил борьбу вскоре после старта. На входе в первый поворот автомобиль гонщика команды ART зацепил задним колесом переднее крыло одного из соперников, что привело к потере давления в шине. В результате в следующем повороте россиянин не удержал свой автомобиль на траектории и, врезавшись в автомобиль бронзового призера прошлого сезона Логана Сарджента, вылетел с трассы.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|15
|2
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|0.900
|0.900
|12
|3
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|2.800
|1.900
|10
|4
|Клемент Новалак
|Trident
|3.700
|0.900
|8
|5
|Caio Collet
|MP Motorsport
|3.900
|0.200
|6
|6
|Джонни Эдгар
|Carlin
|4.500
|0.600
|5
|7
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|5.000
|0.500
|4
|8
|Джек Дуэн
|Trident
|5.500
|0.500
|3
|9
|Джек Кроуфорд
|Hitech Racing
|5.800
|0.300
|2
|10
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|6.400
|0.600
|1
|11
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|6.700
|0.300
|12
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|8.500
|1.800
|13
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|9.800
|1.300
|14
|Reshad de
|Charouz Racing System
|10.300
|0.500
|15
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|10.900
|0.600
|16
|Tijmen van
|MP Motorsport
|11.400
|0.500
|17
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|11.900
|0.500
|18
|Кайлен Фредерик
|Carlin
|14.100
|2.200
|19
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|15.100
|1.000
|20
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|15.600
|0.500
|21
|Ido Cohen
|Carlin
|16.000
|0.400
|22
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|16.400
|0.400
|23
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|16.900
|0.500
|24
|László Tóth
|Campos Racing
|18.300
|1.400
|25
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|1'27.400
|1'09.100
|Маттео Наннини
|HWA AG
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|Дэвид Шумахер
|Trident
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Этап
|Барселона
|Пилоты
|Александр Смоляр
|Автор
|Кирилл Качнов