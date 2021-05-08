Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера
Формула 3 / Барселона Отчет о гонке

Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий

Автор:
, Главный редактор

По ходу заезда с соперниками столкнулись и сын Шумахера, и внук Фиттипальди, и единственный российский участник серии

Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий

Олли Калдуэлл, выступающий за команду Prema, выиграл вторую гонку первого этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. Стартовавший с 7-й позиции британец по ходу гонки отыграл у соперников пару позиций, но в число претендентов на победу попал только после двух столкновений в борьбе за лидерство.

В первой половине гонки борьбу за победу вели стартовавшие с двух первых позиций Энцо Фиттипальди (внук двукратного чемпиона Ф1) и Дэвид Шумахер (сын Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона Ф1). Немец и бразилец по разу обогнали друг друга, но в итоге Фиттипальди (на заглавном фото) врезался в соперника после прыжка на поребрике и оба гонщика выбыли из борьбы.  

 

Лидерство досталось Маттео Наннини, сыну экс-пилота Формулы 1 Алессандро Наннини, но и он за несколько кругов до финиша потерял место в лидирующей группе в результате аварии. Атаку на позиции итальянца попытался организовать Деннис Хаугер, но в районе апекса первого поворота автомобиль норвежца заскользил, ударил машину Наннини и развернул ее.

 

Третьей парой соперников, столкнувшихся в борьбе за лидерство, рисковали стать Калдуэлл и юниор Alpine Виктор Мартинс. Однако ошибка француза в попытках атаковать соперника в первом повороте последнего круга привела не к контакту, а к простому выезду за пределы трассы. 

Единственный российский участник серии Александр Смоляр прекратил борьбу вскоре после старта. На входе в первый поворот автомобиль гонщика команды ART зацепил задним колесом переднее крыло одного из соперников, что привело к потере давления в шине. В результате в следующем повороте россиянин не удержал свой автомобиль на траектории и, врезавшись в автомобиль бронзового призера прошлого сезона Логана Сарджента, вылетел с трассы.

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam     15
2 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 0.900 0.900 12
3 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 2.800 1.900 10
4 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 3.700 0.900 8
5 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 3.900 0.200 6
6 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 4.500 0.600 5
7 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 5.000 0.500 4
8 Australia Джек Дуэн Italy Trident 5.500 0.500 3
9 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 5.800 0.300 2
10 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 6.400 0.600 1
11 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 6.700 0.300  
12 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 8.500 1.800  
13 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 9.800 1.300  
14 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 10.300 0.500  
15 Pierre-Louis Chovet Switzerland Jenzer Motorsport 10.900 0.600  
16 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 11.400 0.500  
17 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 11.900 0.500  
18 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 14.100 2.200  
19 Rafael Villagómez Germany HWA AG 15.100 1.000  
20 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 15.600 0.500  
21 Ido Cohen United Kingdom Carlin 16.000 0.400  
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 16.400 0.400  
23 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 16.900 0.500  
24 László Tóth Spain Campos Racing 18.300 1.400  
25 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'27.400 1'09.100  
  Italy Маттео Наннини Germany HWA AG      
  Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System      
  Germany Дэвид Шумахер Italy Trident      
  United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System      
  Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix      
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера

Предыдущая новость

Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Барселона
Пилоты Александр Смоляр
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию

2
Формула 1

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне

3
Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

53мин
4
Формула 1

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает

5
Формула 1

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

34мин
Самое важное:
Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий
Формула 3

Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий

Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера
Формула 3

Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера

Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды
Формула 3

Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды

7 мая 2021 г.
Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне
Формула 3

Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне

21 апр. 2021 г.
Смоляр стал десятым по итогам тестов Ф3 в Австрии
Формула 3

Смоляр стал десятым по итогам тестов Ф3 в Австрии

4 апр. 2021 г.
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию Гран При Испании
Формула 1

Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию

Да Кошта выиграл адреналиновую гонку Формулы Е в Монако. Совершил решающий обгон за полкруга до финиша Монако
Формула E

Да Кошта выиграл адреналиновую гонку Формулы Е в Монако. Совершил решающий обгон за полкруга до финиша

Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Монако с преимуществом в 0,012 с Монако
Формула E

Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Монако с преимуществом в 0,012 с

Больше от
Александр Смоляр
Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера Барселона
Формула 3

Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера

Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне
Формула 3

Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне

Смоляр стал лучшим на тестах Формулы 3
Формула 3

Смоляр стал лучшим на тестах Формулы 3

Самое читаемое Сегодня

Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию
Формула 1 Формула 1

Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили
Формула 1 Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил
Формула 1 Формула 1

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере

Квят обещал ездить с Alpine «почти на каждую гонку». И пришел на Формулу Е
Формула 1 Формула 1

Квят обещал ездить с Alpine «почти на каждую гонку». И пришел на Формулу Е

В Ferrari приготовились к сложной гонке
Формула 1 Формула 1

В Ferrari приготовились к сложной гонке

Самое важное:

Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий
Формула 3 Формула 3

Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий

Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера
Формула 3 Формула 3

Новый сезон Формулы 3 начался с победы россиянина и неудачи Леклера

Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды
Формула 3 Формула 3

Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды

Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне
Формула 3 Формула 3

Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.