Сын Ральфа Шумахера перешел в Формулу 3
Поделились
Комментарии
Дэвид Шумахер на одну серию отстает от своего двоюродного брата Мика.
Сын бывшего пилота Формулы 1 Ральфа Шумахера Дэвид проведет сезон-2020 в Формуле 3. Пилот подписал контракт с Charouz Racing System, ранее известной как Sauber Junior Team.
Прошлый сезон Дэвид Шумахер провел в Formula Regional European, где стал четвертым, одержав четыре победы и завоевав девять подиумов. Он выступил на заключительном этапе сезона Ф3 в Сочи за Campos, став 22-м и 20-м.
Партнерами Шумахера-младшего по команде станут Игор Фрага, опередивший его на позицию в прошлом чемпионате Formula Regional European, и бывший участник молодежной программы Red Bull Нико Кари.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Дэвид Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин
Сын Ральфа Шумахера перешел в Формулу 3
Поделились
Комментарии
Формула 3 Следующая сессия
20 мар. - 22 мар.
Самое читаемое
Расписание
WEC
- WEC
- Формула 1
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу