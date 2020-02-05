Сын Ральфа Шумахера перешел в Формулу 3

Сын бывшего пилота Формулы 1 Ральфа Шумахера Дэвид проведет сезон-2020 в Формуле 3. Пилот подписал контракт с Charouz Racing System, ранее известной как Sauber Junior Team.

Прошлый сезон Дэвид Шумахер провел в Formula Regional European, где стал четвертым, одержав четыре победы и завоевав девять подиумов. Он выступил на заключительном этапе сезона Ф3 в Сочи за Campos, став 22-м и 20-м.

Партнерами Шумахера-младшего по команде станут Игор Фрага, опередивший его на позицию в прошлом чемпионате Formula Regional European, и бывший участник молодежной программы Red Bull Нико Кари.