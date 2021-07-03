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Формула 3 / Шпильберг Отчет о гонке

Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3

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, Главный редактор

Единственный российский участник чемпионат не смог показать хороший результат из-за прокола

Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3

Дэвид Шумахер – сын экс-чемпиона Ф1 Ральфа Шумахера – выиграл вторую гонку по ходу этапа чемпионата Формулы 3, который в эти выходные проходит в Австрии.

Пилот, выступающий за команду Trident, начал заезд с поула (стартовая решетка второй гонки формируется по итогам первой, при этом первая десятка переворачивается) – и находился во главе пелотона от старта до финиша. При этом немцу весьма помогла борьба, которую за его спиной активно вели за 2-ю позицию другие участники заезда.

 

Успех стал для пилота, который до этого занимал 20-е место в общем зачете, первым за время выступлений в Ф3.

Россиянин Александр Смоляр изначально должен был начать заезд с поула как финишировавший на 10-м месте в первой гонке уик-энда. Однако после финиша утреннего заезда пилот программы SMP Racing был оштрафован за обгон с выездом за пределы трассы. Из-за этого россиянин и в итоговом протоколе первой гонки, и на стартовой решетке второй переместился на 14-й позиции.

В начале заезда Смоляр отыграл несколько позиций и некоторое время находился на 11-й позиции. Однако ближе к середине заезда россиянин, судя по всему, повредил одну из шин в плотной борьбе с соперниками. После заезда в боксы гонщик сильно отстал даже от замыкающих пелотон соперников и закончил гонку на предпоследней, 25-й позиции.

Лидером серии (причем в очередной раз увеличившим свой отрыв от ближайшего соперника) остался Деннис Хаугер, во второй за день добившийся впечатляющего прогресса по ходу гонки – стартовав с 10-й позиции, норвежец смог закончить гонку 3-м.

В воскресенье пройдет третья гонка этапа, в которой лидер чемпионата стартует с 1-й позиции, а Александр Смоляр (в настоящий момент занимающий 7-е место в общем зачете) – с 3-й.

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Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

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Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй
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