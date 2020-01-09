Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди

HWA объявила, что в ее составе новыми гонщиками будут Джек Дуэн и Энцо Фиттипальди, которые станут товарищами Джейка Хьюза.

Фиттипальди провел 2019 год в новом чемпионате Formula Regional European. Там 18-летний слушатель Академии Ferrari и внук Эмерсона Фиттипальди стал вице-чемпионом.

Пилот молодежной программы Red Bull Дуэн в прошлом году участвовал в Euroformula Open, а в азиатской Формуле 3 занял второе место. Сыну пятикратного чемпиона по мотогонкам в классе 500cc Мика Дуэна к моменту дебюта в FIA Ф3 исполнится 17 лет.

Red Bull еще не объявила гонщиков своей молодежной программы на 2020 год. Дуэн входит в нее уже два года и, по данным Motorsport.com, сохранит это место в предстоящем сезоне.

Босс HWA Ульрих Фриц подчеркнул, что решение команды подписать контракты с Фиттипальди и Дуэном не сводится только к их фамилиям.

«Я очень рад, что нам удалось заручиться услугами Джека и Энцо. Однако мы выбрали их не из-за знаменитых имен, а из-за огромного таланта, который они оба ярко демонстрировали в последние годы. Чемпионат FIA Ф3 – следующий уровень для них обоих. У Джейка они могут многому научиться», – отметил он.

Хьюз в прошлом году выиграл одну гонку в Ф3 за HWA, которая заняла пятое место в зачете команд.

Объявленные на сезон Ф3 2020 года пилоты: