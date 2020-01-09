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Формула 3 / Новость

Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди

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Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди
Автор:
9 янв. 2020 г., 07:47

В новом сезоне Ф3 в составе HWA поедут юниоры молодежных программ Ferrari и Red Bull.

HWA объявила, что в ее составе новыми гонщиками будут Джек Дуэн и Энцо Фиттипальди, которые станут товарищами Джейка Хьюза.

Фиттипальди провел 2019 год в новом чемпионате Formula Regional European. Там 18-летний слушатель Академии Ferrari и внук Эмерсона Фиттипальди стал вице-чемпионом.

Пилот молодежной программы Red Bull Дуэн в прошлом году участвовал в Euroformula Open, а в азиатской Формуле 3 занял второе место. Сыну пятикратного чемпиона по мотогонкам в классе 500cc Мика Дуэна к моменту дебюта в FIA Ф3 исполнится 17 лет.

Red Bull еще не объявила гонщиков своей молодежной программы на 2020 год. Дуэн входит в нее уже два года и, по данным Motorsport.com, сохранит это место в предстоящем сезоне.

Босс HWA Ульрих Фриц подчеркнул, что решение команды подписать контракты с Фиттипальди и Дуэном не сводится только к их фамилиям.

«Я очень рад, что нам удалось заручиться услугами Джека и Энцо. Однако мы выбрали их не из-за знаменитых имен, а из-за огромного таланта, который они оба ярко демонстрировали в последние годы. Чемпионат FIA Ф3 – следующий уровень для них обоих. У Джейка они могут многому научиться», – отметил он.

Хьюз в прошлом году выиграл одну гонку в Ф3 за HWA, которая заняла пятое место в зачете команд.

Объявленные на сезон Ф3 2020 года пилоты:

Команда Гонщики
Prema Racing

United States Логан Саржент

Denmark Фредерик Вести
ART Grand Prix

Russian Federation Александр Смоляр

France Тео Пуршер

Venezuela Себастиан Фернандес
HWA

United Kingdom Джейк Хьюз

Brazil Энцо Фиттипальди

Australia Джек Дуэн
Jenzer Motorsport Australia Калан Уильямс

Дополнительная информация: Джек Беньон

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Джейк Хьюз , Энцо Фиттипальди , Джек Дуэн
Команды HWA AG
Автор Денис Буденков

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