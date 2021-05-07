Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды
Единственный российский участник серии начнет первую гонку сезона со второй позиции – хотя в квалификации показал только 11-й результат
Деннис Хаугер, выступающий за команду Hitech, выиграл квалификацию первого в этом сезоне этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. Норвежский юниор Red Bull, прошлый сезон закончивший на 17-й позиции, всего на 0,006 с опередил своего ближайшего соперника. Результаты других пилотов также оказались весьма плотными: к примеру, в полсекунды от времени Хаугера уложились 12 пилотов.
Единственный российский участник чемпионата – Александр Смоляр, выступающий за команду ART – показал 11-й результат. Это значит, что гонщик программы SMP Racing начнет первую гонку сезона со 2-й позиции. В соответствии с новым форматом уик-энда, победитель квалификации стартует с поул-позиции в третьей, воскресной гонке. При формировании стартовой решетки первого заезда также используются результаты квалификации, но при этом переворачиваются первые 12 строчек квалификационного протокола. Стартовое поле второй гонки формируется по результатом первой, первые 12 строчек при этом также переворачиваются.
Квалификация в Барселоне стала возвращением в гонки Хуана Мануэля Корреа, который в 2019 году получил серьезные травмы в аварии на гонке Формулы 2, которая привела к гибели Антуана Юбера. Американский пилот показал 13-й результат.
Среди пилотов, в этом году дебютирующих в серии – Артур Леклер, младший брат пилота Ferrari. В итоговом протоколе монегаск разместился на 15-й позиции.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|2
|Джек Дуэн
|Trident
|0.006
|0.006
|3
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|0.061
|0.055
|4
|Маттео Наннини
|HWA AG
|0.209
|0.148
|5
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|0.269
|0.060
|6
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|0.280
|0.011
|7
|Клемент Новалак
|Trident
|0.321
|0.041
|8
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|0.359
|0.038
|9
|Дэвид Шумахер
|Trident
|0.370
|0.011
|10
|Caio Collet
|MP Motorsport
|0.401
|0.031
|11
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|0.451
|0.050
|12
|Джонни Эдгар
|Carlin
|0.466
|0.015
|13
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|0.555
|0.089
|14
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|0.618
|0.063
|15
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|0.631
|0.013
|16
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|0.733
|0.102
|17
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|0.771
|0.038
|18
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|0.902
|0.131
|19
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|0.961
|0.059
|20
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|0.972
|0.011
|21
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|0.977
|0.005
|22
|Tijmen van
|MP Motorsport
|1.004
|0.027
|23
|Kaylen Frederick
|Carlin
|1.057
|0.053
|24
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|1.120
|0.063
|25
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1.287
|0.167
|26
|Ido Cohen
|Carlin
|1.429
|0.142
|27
|László Tóth
|Campos Racing
|1.566
|0.137
|28
|Reshad de
|Charouz Racing System
|1.871
|0.305
|29
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1.874
|0.003
|30
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|2.228
|0.354
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Этап
|Барселона
|Автор
|Кирилл Качнов