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Формула 3 / Барселона Отчет о квалификации

Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды

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Единственный российский участник серии начнет первую гонку сезона со второй позиции – хотя в квалификации показал только 11-й результат

Судьбу квалификации Формулы 3 в Барселоне решили шесть тысячных секунды

Деннис Хаугер, выступающий за команду Hitech, выиграл квалификацию первого в этом сезоне этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. Норвежский юниор Red Bull, прошлый сезон закончивший на 17-й позиции, всего на 0,006 с опередил своего ближайшего соперника. Результаты других пилотов также оказались весьма плотными: к примеру, в полсекунды от времени Хаугера уложились 12 пилотов.

Единственный российский участник чемпионата – Александр Смоляр, выступающий за команду ART – показал 11-й результат. Это значит, что гонщик программы SMP Racing начнет первую гонку сезона со 2-й позиции. В соответствии с новым форматом уик-энда, победитель квалификации стартует с поул-позиции в третьей, воскресной гонке. При формировании стартовой решетки первого заезда также используются результаты квалификации, но при этом переворачиваются первые 12 строчек квалификационного протокола. Стартовое поле второй гонки формируется по результатом первой, первые 12 строчек при этом также переворачиваются. 

Квалификация в Барселоне стала возвращением в гонки Хуана Мануэля Корреа, который в 2019 году получил серьезные травмы в аварии на гонке Формулы 2, которая привела к гибели Антуана Юбера. Американский пилот показал 13-й результат. 

Среди пилотов, в этом году дебютирующих в серии – Артур Леклер, младший брат пилота Ferrari. В итоговом протоколе монегаск разместился на 15-й позиции.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam    
2 Australia Джек Дуэн Italy Trident 0.006 0.006
3 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 0.061 0.055
4 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 0.209 0.148
5 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 0.269 0.060
6 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 0.280 0.011
7 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 0.321 0.041
8 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 0.359 0.038
9 Germany Дэвид Шумахер Italy Trident 0.370 0.011
10 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 0.401 0.031
11 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 0.451 0.050
12 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 0.466 0.015
13 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 0.555 0.089
14 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 0.618 0.063
15 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 0.631 0.013
16 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 0.733 0.102
17 Rafael Villagómez Germany HWA AG 0.771 0.038
18 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 0.902 0.131
19 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 0.961 0.059
20 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 0.972 0.011
21 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 0.977 0.005
22 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 1.004 0.027
23 Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 1.057 0.053
24 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 1.120 0.063
25 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 1.287 0.167
26 Ido Cohen United Kingdom Carlin 1.429 0.142
27 László Tóth Spain Campos Racing 1.566 0.137
28 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 1.871 0.305
29 Pierre-Louis Chovet Switzerland Jenzer Motorsport 1.874 0.003
30 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 2.228 0.354
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Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне

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Серия Формула 3
Этап Барселона
Автор Кирилл Качнов

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