Деннис Хаугер, выступающий за команду Hitech, выиграл квалификацию первого в этом сезоне этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. Норвежский юниор Red Bull, прошлый сезон закончивший на 17-й позиции, всего на 0,006 с опередил своего ближайшего соперника. Результаты других пилотов также оказались весьма плотными: к примеру, в полсекунды от времени Хаугера уложились 12 пилотов.

Единственный российский участник чемпионата – Александр Смоляр, выступающий за команду ART – показал 11-й результат. Это значит, что гонщик программы SMP Racing начнет первую гонку сезона со 2-й позиции. В соответствии с новым форматом уик-энда, победитель квалификации стартует с поул-позиции в третьей, воскресной гонке. При формировании стартовой решетки первого заезда также используются результаты квалификации, но при этом переворачиваются первые 12 строчек квалификационного протокола. Стартовое поле второй гонки формируется по результатом первой, первые 12 строчек при этом также переворачиваются.

Квалификация в Барселоне стала возвращением в гонки Хуана Мануэля Корреа, который в 2019 году получил серьезные травмы в аварии на гонке Формулы 2, которая привела к гибели Антуана Юбера. Американский пилот показал 13-й результат.

Среди пилотов, в этом году дебютирующих в серии – Артур Леклер, младший брат пилота Ferrari. В итоговом протоколе монегаск разместился на 15-й позиции.