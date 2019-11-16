Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао

В субботу на Гран При Макао прошли первые гонки в нескольких классах. Как и всегда, не обошлось без столкновений. Традиционным местом их притяжения стал правый поворот «Лиссабон» у одноименного отеля. Там после быстрого и широкого отрезка трасса сворачивает на узкий горный участок.

Вот как в этом месте не смогли разъехаться партнеры по команде Craft Bamboo Раффаэле Марчелло и Эдо Мортара:

Пилоты Формулы 3 сразу после старта устроили в «Лиссабоне» классический завал. Все началось с небольшого контакта, а в итоге трасса оказалась перегорожена разбитыми машинами. Хорошо еще, что серьезных повреждений техники практически не было:

Пилоты Туринга благодаря большему опыту смогли избежать проблем на старте, но по ходу дистанции в том же месте ошибки одновременно допустили ошибки Микель Аскона, Жан-Карл Вернэ и Беньямин Лойхтер. Все трое, впрочем, смогли закончить дистанцию (авария с отметки 0:52):