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Формула 3 / Самое интересное

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао

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Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Автор:
, Ответственный редактор
16 нояб. 2019 г., 08:14

Предлагаем подборку ярких кадров с городской трассы, которая славится своей сложностью и коварством.

В субботу на Гран При Макао прошли первые гонки в нескольких классах. Как и всегда, не обошлось без столкновений. Традиционным местом их притяжения стал правый поворот «Лиссабон» у одноименного отеля. Там после быстрого и широкого отрезка трасса сворачивает на узкий горный участок. 

Вот как в этом месте не смогли разъехаться партнеры по команде Craft Bamboo Раффаэле Марчелло и Эдо Мортара:

 

Пилоты Формулы 3 сразу после старта устроили в «Лиссабоне» классический завал. Все началось с небольшого контакта, а в итоге трасса оказалась перегорожена разбитыми машинами. Хорошо еще, что серьезных повреждений техники практически не было:

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Пилоты Туринга благодаря большему опыту смогли избежать проблем на старте, но по ходу дистанции в том же месте ошибки одновременно допустили ошибки Микель Аскона, Жан-Карл Вернэ и Беньямин Лойхтер. Все трое, впрочем, смогли закончить дистанцию (авария с отметки 0:52):

 
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Об этой статье

Серия Формула 3 , GT , WTCR
Автор Александр Кабановский

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