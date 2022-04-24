Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром
По ходу увлекательной гонки чешскому пилоту не раз приходилось отдавать позиции соперникам, однако за два круга до финиша Роман все-таки склонил чашу весов на свою сторону
Роман Станек, выступающий за команду Trident, выиграл вторую гонку Формулы 3 в рамках этапа, который завершился на трассе в Имоле. Для чешского пилота, который проводит в чемпионате третий сезон, эта победа стала первой.
Гонка проходила на подсыхающей трассе – и большинство пилотов предпочли выйти на старт на сликах. Но несколько гонщиков (включая россиянина Александра Смоляра) сделали выбор в пользу дождевых покрышек – благодаря чему первые круги заезда вышли весьма увлекательными. Поначалу преимущество было на стороне тех, кто предпочел шины с протектором: вскоре после старта лидерами гонки стали Кайо Колле, Франко Колапинто и Смоляр, стоявшие на решетке 9-м, 12-м и 15-м соответственно. Впрочем, когда на 3-м круге на трассе появился автомобиль безопасности, все три пилота предпочли заехать в боксы за сликами.
Инициативу подхватил Пепе Марти, который стартовал и вовсе с 24-го места – но и испанец лидировал не более пары кругов: сначала он уступил позицию на трассе, а потом воспользовался вторым выездом сейфти-кара, чтобы перейти на слики. В итоге ни один из гонщиков, начинавших гонку на дождевых покрышках, не смог финишировать в первой десятке (в частности, Смоляр закончил заезд на 15-м месте).
В лидеры вернулись пилоты команды Trident – Зейн Малони и Станек, начавшие гонку с двух первых позиций. Однако незадолго до рестарта Малони потерял контроль над своим автомобилем и вылетел с трассы – а на самом рестарте Станек проиграл борьбу за лидерство стартовавшему с 5-й позиции действующему чемпиону немецкой и итальянской Формулы 4 Оливеру Бирману (вскоре после чего сейфти-кар выехал на трассу в третий раз – для обеспечения безопасной эвакуации болида Малони).
Когда гонка возобновилась, Бирман удержал первую позицию, в то время как Станек не спешил навязать лидеру борьбу. Однако на последних кругах британский пилот начал терять темп – и после достаточно плотной борьбы за 2 круга до финиша уступил первую позицию Станеку. А на последнем круге в попытках удержаться в первой тройке и вовсе не удержал машину под контролем и столкнулся с Грегуаром Соси.
Результаты гонки сделали заметно более плотной борьбу в общем зачете. Если перед стартом заезда двух лидеров турнира разделяло 10 очков, теперь обладатель 6-го места остает от лидера всего на 5 баллов. На первой строчке турнирной таблицы остался Виктор Мартинс, который провел неудачный заезд (стартовав на дождевых покрышках и допустив ошибку в начале гонки) – однако теперь он делит лидерство с Артуром Леклером, младшим братом лидера Формулы 1. Станек занимает 3-е место в общем зачете, проигрывая Мартинсу и Леклеру один балл.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Роман Станек
|Trident
|2
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|0.654
|0.654
|3
|Айзак Хаджар
|Hitech Racing
|4.247
|3.593
|4
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|4.728
|0.481
|5
|Артур Леклер
|Prema Powerteam
|6.515
|1.787
|6
|Куш Майни
|MP Motorsport
|12.566
|6.051
|7
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|13.285
|0.719
|8
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|14.289
|1.004
|9
|Давид Видалес
|Campos Racing
|14.945
|0.656
|10
|Идо Коэн
|Jenzer Motorsport
|15.446
|0.501
|11
|Виктор Мартинс
|ART Grand Prix
|15.893
|0.447
|12
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|16.613
|0.720
|13
|Кайо Колле
|MP Motorsport
|18.587
|1.974
|14
|Давид Шумахер
|Charouz Racing System
|18.848
|0.261
|15
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|21.050
|2.202
|16
|Pepe Martí
|Campos Racing
|21.969
|0.919
|17
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|22.963
|0.994
|18
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|27.704
|4.741
|19
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|28.761
|1.057
|20
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|30.406
|1.645
|21
|Федерико Мальвестити
|Jenzer Motorsport
|32.374
|1.968
|22
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|1'12.566
|40.192
|23
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|1 Lap
|1 Lap
|24
|Enzo Trulli
|Carlin
|1 Lap
|2'04.431
|25
|Ласло Тот
|Charouz Racing System
|3 Laps
|2 Laps
|Зейн Малони
|Trident
|Брэд Бенавидес
|Carlin
|Оливер Расмуссен
|Trident
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
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