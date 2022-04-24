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Формула 3 / Имола Отчет о гонке

Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром

По ходу увлекательной гонки чешскому пилоту не раз приходилось отдавать позиции соперникам, однако за два круга до финиша Роман все-таки склонил чашу весов на свою сторону

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром
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Роман Станек, выступающий за команду Trident, выиграл вторую гонку Формулы 3 в рамках этапа, который завершился на трассе в Имоле. Для чешского пилота, который проводит в чемпионате третий сезон, эта победа стала первой.

 

Гонка проходила на подсыхающей трассе – и большинство пилотов предпочли выйти на старт на сликах. Но несколько гонщиков (включая россиянина Александра Смоляра) сделали выбор в пользу дождевых покрышек – благодаря чему первые круги заезда вышли весьма увлекательными. Поначалу преимущество было на стороне тех, кто предпочел шины с протектором: вскоре после старта лидерами гонки стали Кайо Колле, Франко Колапинто и Смоляр, стоявшие на решетке 9-м, 12-м и 15-м соответственно. Впрочем, когда на 3-м круге на трассе появился автомобиль безопасности, все три пилота предпочли заехать в боксы за сликами.

Инициативу подхватил Пепе Марти, который стартовал и вовсе с 24-го места – но и испанец лидировал не более пары кругов: сначала он уступил позицию на трассе, а потом воспользовался вторым выездом сейфти-кара, чтобы перейти на слики. В итоге ни один из гонщиков, начинавших гонку на дождевых покрышках, не смог финишировать в первой десятке (в частности, Смоляр закончил заезд на 15-м месте). 

В лидеры вернулись пилоты команды Trident – Зейн Малони и Станек, начавшие гонку с двух первых позиций. Однако незадолго до рестарта Малони потерял контроль над своим автомобилем и вылетел с трассы – а на самом рестарте Станек проиграл борьбу за лидерство стартовавшему с 5-й позиции действующему чемпиону немецкой и итальянской Формулы 4 Оливеру Бирману (вскоре после чего сейфти-кар выехал на трассу в третий раз – для обеспечения безопасной эвакуации болида Малони).

 

Когда гонка возобновилась, Бирман удержал первую позицию, в то время как Станек не спешил навязать лидеру борьбу. Однако на последних кругах британский пилот начал терять темп – и после достаточно плотной борьбы за 2 круга до финиша уступил первую позицию Станеку. А на последнем круге в попытках удержаться в первой тройке и вовсе не удержал машину под контролем и столкнулся с Грегуаром Соси. 

 

Результаты гонки сделали заметно более плотной борьбу в общем зачете. Если перед стартом заезда двух лидеров турнира разделяло 10 очков, теперь обладатель 6-го места остает от лидера всего на 5 баллов. На первой строчке турнирной таблицы остался Виктор Мартинс, который провел неудачный заезд (стартовав на дождевых покрышках и допустив ошибку в начале гонки) – однако теперь он делит лидерство с Артуром Леклером, младшим братом лидера Формулы 1. Станек занимает 3-е место в общем зачете, проигрывая Мартинсу и Леклеру один балл.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Czech Republic Роман Станек Italy Trident    
2 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 0.654 0.654
3 Айзак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 4.247 3.593
4 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 4.728 0.481
5 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 6.515 1.787
6 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 12.566 6.051
7 Zak O'Sullivan Carlin 13.285 0.719
8 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 14.289 1.004
9 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 14.945 0.656
10 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 15.446 0.501
11 France Виктор Мартинс France ART Grand Prix 15.893 0.447
12 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 16.613 0.720
13 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 18.587 1.974
14 Germany Давид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 18.848 0.261
15 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 21.050 2.202
16 Pepe Martí Spain Campos Racing 21.969 0.919
17 Hunter Yeany Spain Campos Racing 22.963 0.994
18 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 27.704 4.741
19 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 28.761 1.057
20 Mexico Рафаэль Виллагомес Van Amersfoort Racing 30.406 1.645
21 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 32.374 1.968
22 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing 1'12.566 40.192
23 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 1 Lap 1 Lap
24 Enzo Trulli Carlin 1 Lap 2'04.431
25 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 3 Laps 2 Laps
  Barbados Зейн Малони Italy Trident    
  United States Брэд Бенавидес Carlin    
  Denmark Оливер Расмуссен Italy Trident    
  Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System    
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