Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром

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Роман Станек, выступающий за команду Trident, выиграл вторую гонку Формулы 3 в рамках этапа, который завершился на трассе в Имоле. Для чешского пилота, который проводит в чемпионате третий сезон, эта победа стала первой.

Гонка проходила на подсыхающей трассе – и большинство пилотов предпочли выйти на старт на сликах. Но несколько гонщиков (включая россиянина Александра Смоляра) сделали выбор в пользу дождевых покрышек – благодаря чему первые круги заезда вышли весьма увлекательными. Поначалу преимущество было на стороне тех, кто предпочел шины с протектором: вскоре после старта лидерами гонки стали Кайо Колле, Франко Колапинто и Смоляр, стоявшие на решетке 9-м, 12-м и 15-м соответственно. Впрочем, когда на 3-м круге на трассе появился автомобиль безопасности, все три пилота предпочли заехать в боксы за сликами.

Инициативу подхватил Пепе Марти, который стартовал и вовсе с 24-го места – но и испанец лидировал не более пары кругов: сначала он уступил позицию на трассе, а потом воспользовался вторым выездом сейфти-кара, чтобы перейти на слики. В итоге ни один из гонщиков, начинавших гонку на дождевых покрышках, не смог финишировать в первой десятке (в частности, Смоляр закончил заезд на 15-м месте).

В лидеры вернулись пилоты команды Trident – Зейн Малони и Станек, начавшие гонку с двух первых позиций. Однако незадолго до рестарта Малони потерял контроль над своим автомобилем и вылетел с трассы – а на самом рестарте Станек проиграл борьбу за лидерство стартовавшему с 5-й позиции действующему чемпиону немецкой и итальянской Формулы 4 Оливеру Бирману (вскоре после чего сейфти-кар выехал на трассу в третий раз – для обеспечения безопасной эвакуации болида Малони).

Когда гонка возобновилась, Бирман удержал первую позицию, в то время как Станек не спешил навязать лидеру борьбу. Однако на последних кругах британский пилот начал терять темп – и после достаточно плотной борьбы за 2 круга до финиша уступил первую позицию Станеку. А на последнем круге в попытках удержаться в первой тройке и вовсе не удержал машину под контролем и столкнулся с Грегуаром Соси.

Результаты гонки сделали заметно более плотной борьбу в общем зачете. Если перед стартом заезда двух лидеров турнира разделяло 10 очков, теперь обладатель 6-го места остает от лидера всего на 5 баллов. На первой строчке турнирной таблицы остался Виктор Мартинс, который провел неудачный заезд (стартовав на дождевых покрышках и допустив ошибку в начале гонки) – однако теперь он делит лидерство с Артуром Леклером, младшим братом лидера Формулы 1. Станек занимает 3-е место в общем зачете, проигрывая Мартинсу и Леклеру один балл.