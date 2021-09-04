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Формула 3 / Остин Новость

Сочи заменит этап в Остине в календаре Формулы 3

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Последний уик-энд молодежной серии пройдет в России, а не в США, как планировалось изначально

Сочи заменит этап в Остине в календаре Формулы 3

По информации Motorsport.com, заключительный раунд сезона Формулы 3 пройдет на Сочи Автодроме в рамках Гран При России. В календаре серии он заменит этап в США, который был намечен на 22-24 октября.

Официальное подтверждение от организаторов серии ожидается в ближайшее время. Команды Ф3 были уведомлены о переносе по ходу текущего гоночного уик-энда в Зандфорте.

Причиной переноса этапа, судя по всему, стала ситуация с коронавирусом в Остине, где сейчас наблюдается очередная вспышка эпидемии. Организаторы Гран При США, по слухам, уже попросили Ф1 ограничить количество прибывающего на гонку персонала – и перенос гонок поддержки в Россию эти сообщения косвенно подтверждает.

Таким образом чемпионат Ф3 закончится практически на месяц раньше предполагаемой даты, поскольку уик-энд в Сочи намечен на 24-26 сентября.

Командам, выступающим в обеих сериях, скорее всего потребуется нанимать дополнительных сотрудников для этапа в Сочи. В этом году организаторы Ф2 и Ф3 впервые составили календарь таким образом, чтобы гонки серий проходили на разных трассах в разные уик-энды – как раз с целью позволить командам сэкономить на персонале.

Точное расписание уик-энда еще предстоит определить. В 2021-м каждая из категорий проводит по три гонки за уик-энд, но в прежнем формате совместных этапов заездов было по два. 

Формула 3 в последний раз приезжала в Сочи в 2019 году.

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