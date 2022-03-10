SMP Racing отказалась от международных гонок

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Программа поддержки российских гонщиков SMP Racing объявила, что шестерым ее участникам не рекомендуется принимать условия FIA о выступлении в международных сериях под нейтральным статусом. Это следующие спортсмены.

Александр Смоляр, который должен был провести третий год в Формуле 3, в 2022 году за команду MP.

Сергей Сироткин, экс-пилот Формулы 1, который в 2022 году планировал среди прочего проехать сезон в GT World Challenge Endurance Cup и принять участие в том числе в 24-часовой гонке в Спа.

Кирилл Смаль, который планировал сменить Формулу 4 на Formula Regional.

Никита Бедрин, выступающий в итальянской Формуле 4.

Владимир Иванников, молодой картингист, который совсем недавно присоединился к SMP Racing.

Ирина Сидоркова, которая должна была провести второй свой сезон в W Series.

В пресс-релизе SMP Racing говорится, что это всегда была и остается программа поддержки именно российского автоспорта, причем в первую очередь на мировом уровне, но новые условия FIA прямо запрещают спортсменам как-либо ассоциировать себя с Россией.

В сообщении не упоминается Роберт Шварцман, который в 2022 году является тест-пилотом Ferrari в Формуле 1. Впрочем, на Шварцмана как тест-пилота требования FIA могут не распространяться, так как формально в гонках он не участвует.

При этом ранее Ferrari обещала Шварцману еще и участие в двух пятничных тренировках по ходу сезона. Вероятно, для этого ему уже потребуется нейтральный статус от FIA.

Напомним, что ранее FIA рассмотрела ситуацию с российскими гонщиками и разрешила им участвовать в соревнованиях, но при условии соблюдения очень строго нейтрального статуса, запрещающего даже публикацию в соцсетях любых символов, ассоциирующихся с Россией, включая исторические. Запрещается и само упоминание пилотами России в любой форме, включая сокращения RU и RUS.

Теоретически, все вышеперечисленные спортсмены могли бы остаться в международных гонках, но без поддержки SMP Racing.