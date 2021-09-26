Смоляр завершил второй сезон в Формуле 3 на 6-м месте

Александр Смоляр закончил на 23-й позиции финальную гонку чемпионата Формула 3, состоявшуюся сегодня на трассе в Сочи в рамках Гран При России.

На первом круге гонки в машину Смоляра, который начал заезд с 7-й позиции, врезался один из соперников – после чего автомобиль россиянина оказался за пределами трассы. В результате Александр оказался на 12-й позиции, с которой к последней четверти гонки смог переместиться на 10-е место. Однако за 5 кругов до финиша россиянин был вынужден заехать на пит-лейн для замены переднего крыла – после чего оказался в третьем десятке, где и оставался до самого финиша.

Все это не позволило россиянину улучшить положение в общем зачете турнира – и в итоговой таблице серии гонщик, выступавший в этом сезоне за команду ART, остался 6-м.

Напомним, гонщик программы SMP Racing проводил в Ф3 второй сезон – первый Александр закончил на 11-й позиции общего зачета. Результаты москвича оказались заметно хуже, чем у Роберта Шварцмана, предыдущего российского пилота в Ф3: петербуржец закончил дебютный сезон на 3-м месте, а со второй попытки стал чемпионом.

Борьбу за победу по ходу воскресеной гонки вели стартовавшие с двух первых позиций пилоты команды Trident – Джек Дуэн и Клемент Новалак. Однажды француз опередил лидировавшего австралийца, однако не смог удержаться на идеальной траектории и сопротивляться контратаке соперника. В итоге Дуэн одержал четвертую победу в сезоне, а Новалак из-за высокого износа шин пропустил на 2-е место Фредерика Вести.

Австралиец и француз стали серебряным и бронзовым призерами чемпионата, а Trident – лучшей в командном зачете. Чемпионский титул в личном зачете еще в субботу гарантировал себе Деннис Хаугер – норвежский пилот, выступающий при поддержке молодежной программы Red Bull.