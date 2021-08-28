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Формула 3 / Спа Отчет о гонке

Смоляр замкнул первую десятку в первой гонке Ф3 в Спа

Лидер молодежной серии не смог попасть в очковую зону всего во второй раз за сезон

Смоляр замкнул первую десятку в первой гонке Ф3 в Спа

Александр Смоляр, выступающий за команду ART, финишировал 10-м в  первой гонке очередного этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Бельгии.

Показав накануне 3-е время в квалификации, россиянин в связи с правилами формирования стартовой решетки (предусматривающими переворачивание дюжины лучших гонщиков) занял на старте утренней субботней гонки 10-е место. После этого в течение всего заезда Смоляр находился на границе первой и второй десятки.

Еще за три круга до финиша пилот программы SMP Racing был лишь 11-м – но на руку россиянину оказались проблемы Дэвида Шумахера. Сын экс-пилота Ф1 Ральфа Шумахера находился на 5-й позиции, когда слегка замедился следом за ехавшим впереди и совершившим ошибку соперником – после чего немца разом опередили несколько гонщиков. Смоляра среди них не было – но россиянин воспользовался тем, что Шумахер потерял концентрацию, и опередил соперника на предпоследнем круге заезда. Благодаря этому Смоляр вошел в очковую зону и по итогам заезда заработал 1 балл.

Победу в гонке одержал стартовавший с поула Лоренцо Коломбо из команды Campos. Одной из составляющих успеха итальянца были погодные условия во время заезда. В момент, когда гонка должна была стартовать, на трассе шел сильный дождь – поэтому после нескольких кругов за автомобилем безопасности болиды вернулись на пит-лейн, а старт был перенесен. Позже дождь утих, и гонка прошла в не слишком экстремальных условиях – впрочем, асфальт оставался мокрым до самого финиша. В результате на первых трех позициях финишировали пилоты, которые стартовали с трех первых мест.

Лидер чемпионата Деннис Хаугер всего во второй раз за сезон не смог набрать очки: после не слишком удачной квалификации норвежец стартовал 14-м и финишировал на этой же позиции. Впрочем, на ситуации в общем зачете это не сказалось, так как ближайшие соперники Хаугера тоже закончили гонку за пределами очковой зоны – и занимающего второе место Джека Дуэна по-прежнему отделяет от Хаугера 59 баллов.

Смоляр сохранил 5-е место в турнирной таблице, но теперь делит его с ранее находившимся строчкой ниже Клементом Новалаком. Дневную субботнюю гонку Формулу 2 россиянин начнет с 3-й позиции.

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Смоляр стал 3-м на квалификации Формулы 3 в Спа

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Смоляр стал 3-м на квалификации Формулы 3 в Спа
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