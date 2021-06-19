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Формула 3 / Поль Рикар Отчет о гонке

Смоляр выиграл первую гонку во Франции

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Россиянин стартовал шестым и обогнал всех соперников

Смоляр выиграл первую гонку во Франции

Россиянин Александр Смоляр одержал вторую победу в сезоне в чемпионате Формула 3, победив в первой гонке в на автодроме Поль Рикар. Он стартовал шестым, боролся до последнего круга и сумел первым увидеть клетчатый флаг.

Гонка стартовала с реверсивной на 12 позиций решетки. В итоге на первом ряду стартового поля оказались Калан Уильямс и Дэвид Шумахер. Уильямс смог выиграть старт, а Шумахер сразу стал терять позиции, на первых кругах выбыв из первой пятерки.

Смоляр на старте был шестым, но уже в самом начале обогнал Шумахера, на девятом круге опередил своего напарника Хуана Мануэля Карреру, а на 14-м потерявшего лидерство Уильямса. 

На 17-м круге россиянин вышел на второе место, опередив Логана Серджанта, а спустя круг стал лидером, обогнав юниора  Red Bull Аюму Ивасу.

На этом борьба не закончилась. Смоляра тут же смог догнать и обогнать дебютант серии, француз Виктор Мартинс, который прорвался аж с десятого места. Однако россиянин не сдался, удержался в зоне DRS и на последнем круге вернул себе лидерство!

 

Это вторая победа Смоляра с начала сезона: он также выиграл первую гонку в Барселоне. К сожалению, из-за неудач во второй и третьей испанских гонках Смоляр не удержал лидерство в чемпионате. Сейчас он занимает только пятое место, но уступает лидеру Деннису Хаугеру всего четыре очка.

Мартинс финишировал вторым, а третьим после пятисекундного штрафа Ивасы стал Ульямс. Японца наказали за то, что в борьбе за лидерство с Сарджентом в середине гонки он совершил обгон с выездом за пределы трассы.

На втором круге гонка единожды была прервана виртуальной машиной безопасности из-за вылета с трассы Джонатана Хоггарда. Он повредил автомобиль о поребрики и был вынужден сойти.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Очки
1 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 20   15
2 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 20 0.600 12
3 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 20 1.200 10
4 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 20 1.700 8
5 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 20 2.300 6
6 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 20 2.600 5
7 Australia Джек Дуэн Italy Trident 20 2.700 4
8 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 20 5.800 3
9 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 20 6.200 2
10 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 20 6.400 1
11 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 20 8.000  
12 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 9.000  
13 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 20 9.300  
14 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 20 9.700  
15 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 20 12.700  
16 Germany Дэвид Шумахер Italy Trident 20 12.900  
17 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 20 27.900  
18 Pierre-Louis Chovet Spain Campos Racing 20 30.700  
19 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 20 31.800  
20 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 20 32.200  
21 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 20 33.800  
22 Ido Cohen United Kingdom Carlin 20 38.700  
23 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 20 40.800  
24 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 20 41.000  
25 Rafael Villagómez Germany HWA AG 20 1'01.300  
26 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 20 1'15.700  
27 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20 1'21.500  
28 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 20 1'42.800  
29 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 19    
  United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 18    
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