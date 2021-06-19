Смоляр выиграл первую гонку во Франции

Россиянин Александр Смоляр одержал вторую победу в сезоне в чемпионате Формула 3, победив в первой гонке в на автодроме Поль Рикар. Он стартовал шестым, боролся до последнего круга и сумел первым увидеть клетчатый флаг.

Гонка стартовала с реверсивной на 12 позиций решетки. В итоге на первом ряду стартового поля оказались Калан Уильямс и Дэвид Шумахер. Уильямс смог выиграть старт, а Шумахер сразу стал терять позиции, на первых кругах выбыв из первой пятерки.

Смоляр на старте был шестым, но уже в самом начале обогнал Шумахера, на девятом круге опередил своего напарника Хуана Мануэля Карреру, а на 14-м потерявшего лидерство Уильямса.

На 17-м круге россиянин вышел на второе место, опередив Логана Серджанта, а спустя круг стал лидером, обогнав юниора Red Bull Аюму Ивасу.

На этом борьба не закончилась. Смоляра тут же смог догнать и обогнать дебютант серии, француз Виктор Мартинс, который прорвался аж с десятого места. Однако россиянин не сдался, удержался в зоне DRS и на последнем круге вернул себе лидерство!

Это вторая победа Смоляра с начала сезона: он также выиграл первую гонку в Барселоне. К сожалению, из-за неудач во второй и третьей испанских гонках Смоляр не удержал лидерство в чемпионате. Сейчас он занимает только пятое место, но уступает лидеру Деннису Хаугеру всего четыре очка.

Мартинс финишировал вторым, а третьим после пятисекундного штрафа Ивасы стал Ульямс. Японца наказали за то, что в борьбе за лидерство с Сарджентом в середине гонки он совершил обгон с выездом за пределы трассы.

На втором круге гонка единожды была прервана виртуальной машиной безопасности из-за вылета с трассы Джонатана Хоггарда. Он повредил автомобиль о поребрики и был вынужден сойти.



